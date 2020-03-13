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Председатель Осиповичского районного объединения профсоюзов рассказывает об итогах съезда

13.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

То, что волнует каждого

Пенсионная система, зарплата, цены, охрана труда и многие другие вопросы — в центре внимания профессиональных союзов

Недавно в Минске прошел VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси, который собрал делегатов со всех регионов страны. Участие в работе форума принял и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Наш район представляла председатель районного объединения профсоюзов Елена Паргачёва, с которой и обсудили итоги и перспективы.

— Какие вопросы рассматривались на съезде?

— Те, что волнуют всех членов профсоюза. Например, пенсионная система. ФПБ давно выступает за внесение изменений в пенсионное законодательство. Сегодня действует уравнительный принцип, что, на наш взгляд, неправильно и несправедливо. Каждый человек должен быть уверен, что пенсия будет соответствовать его трудовым заслугам.

На съезде много внимания было уделено и развитию регионов. Эту тему ФПБ неоднократно поднимала на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам. И в прошлом году правительством было принято постановление      № 689 «Об утверждении плана развития отдельных регионов, отстающих по уровню социально-экономического развития».

Еще одна инициатива направлена на усовершенствование системы антикризисного управления на предприятиях, а также создание спецфонда по выплате зарплаты работникам предприятий-банкротов. Сегодня в стране нет механизмов, которые позволяют хотя бы частично ее компенсировать. Люди оказываются в очень сложной ситуации: они лишились работы, не получили денег и при этом еще потеряли часть страхового стажа, а значит, не могут рассчитывать на достойную пенсию.

— Как обозначенные на съезде направления работы будут реализовываться в регионе?

— Необходимо обратить внимание на создание профсоюзных организаций в частном секторе экономики. Всего в районе зарегистрировано 145 первичек с численностью более 16 тысяч человек. С 2015 года создано 29 ППО, все в частных организациях. К слову, это одно из приоритетных направлений для нас и в будущем. И здесь есть некоторые сложности. Часто руководство таких предприятий настроено против создания первички. Может быть, не до конца понимая, что мы выступаем как социальные партнеры. Бывает и такое, что профсоюз воспринимают исключительно как какое-то развлекательное сообщество.

Вступила в действие новая система оплаты труда бюджетников, и возникает много вопросов. У нас в районе уже действует горячая телефонная линия, на которую можно обратиться за разъяснениями.

 Будет продолжена работа по мониторингу цен. В прошлом году по инициативе ФПБ был создан экспертный совет по вопросам цен и тарифов. Каждый месяц информируем его участников о результатах мониторинга: на какие продукты и товары в магазинах растут цены. Эти данные собираются и анализируются во всех регионах страны. В районе проводились мониторинги в двух сетевых магазинах — «Евроопт» и «Соседи». Данная работа продолжится. Согласитесь: это то, что напрямую влияет на уровень жизни людей.

Остро стоит и вопрос более эффективной профилактики производственного травматизма. У нас в регионе в прошлом году произошло 16 несчастных случаев (в 2018 — 13).

Нынешний год — особенный для страны: это год 75-летия Великой Победы. Члены профсоюзов принимают активное участие в благоустройстве и наведении порядка на мемориальных комплексах и братских могилах. Особое внимание уделяется ветеранам войны и труда, инвалидам, одиноким и одиноко проживающим гражданам.

На съезде состоялся конструктивный разговор, который дает импульс к дальнейшей плодотворной работе. А председателем Федерации профсоюзов Беларуси вновь избран Михаил Орда.

Председатель Осиповичского районного объединения профсоюзов рассказывает об итогах съезда

Инна Заскевич.

i.zaskevich@gzt-akray.by

 
Теги: Минск
 
 
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То, что волнует каждого Пенсионная система, зарплата, цены, охрана труда и многие другие вопросы — в центре внимания профессиональных союзов Недавно в Минске...
 
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