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«Новые маски». Помогают ли для защиты от коронавируса медицинские перчатки
Источник материала: Tut.by
Кажется, медицинские перчатки — это новые маски. Для зашиты от коронавируса их надевают даже знаменитости: актера Сильвестра Сталлоне в таком образе
Медики считают, что медицинские перчатки могут дать «ложное чувство защищенности», пишет
COVID-19 передается двумя способами: через вдыхание капелек, содержащих вирус (они остаются в воздухе, когда зараженные люди говорят, чихают и кашляют), и через прикосновение к поверхности, на которой осели такие капли, с последующим касанием рта, глаз или носа. И хотя ношение перчаток действительно предотвратит попадание вируса на кожу рук, вы все так же можете дотронуться до лица загрязненной перчаткой — и заразиться.
«Если вы дотрагиваетесь до грязных поверхностей перчатками, а затем касаетесь лица, можете их вообще не носить, — комментировала
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