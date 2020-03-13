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«Новые маски». Помогают ли для защиты от коронавируса медицинские перчатки

13.03.2020 12:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, медицинские перчатки — это новые маски. Для зашиты от коронавируса их надевают даже знаменитости: актера Сильвестра Сталлоне в таком образе подловили на кассе магазина, а модель Наоми Кэмпбелл в аэропорту была в розовых перчатках. Но, как отмечают медики, следовать тренду бессмысленно: без разницы, в перчатках вы или без, если касаетесь лица.


Фото: instagram.com/naomi

Медики считают, что медицинские перчатки могут дать «ложное чувство защищенности», пишет Daily Mail. Министерство здравоохранения Великобритании не советует использовать их для профилактики коронавируса: «Те, кто беспокоится о своем здоровье, должны в первую очередь уделять внимание гигиене».

COVID-19 передается двумя способами: через вдыхание капелек, содержащих вирус (они остаются в воздухе, когда зараженные люди говорят, чихают и кашляют), и через прикосновение к поверхности, на которой осели такие капли, с последующим касанием рта, глаз или носа. И хотя ношение перчаток действительно предотвратит попадание вируса на кожу рук, вы все так же можете дотронуться до лица загрязненной перчаткой — и заразиться.

«Если вы дотрагиваетесь до грязных поверхностей перчатками, а затем касаетесь лица, можете их вообще не носить, — комментировала The Guardian Линдсей Бродбент, вирусолог из Королевского университета в Белфасте. — Перчатки „сработают“, только если регулярно менять их или мыть так же часто и тщательно, как вы бы мыли руки. Они — как вторая кожа».

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Без разницы, в перчатках вы или без, если касаетесь лица
 
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