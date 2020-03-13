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В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя, сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.
«В скором времени будет отменена норма о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою тару, какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров», — рассказала Инна Гаврильчик.
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В Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя, сообщила сегодня журналистам начальник управления защиты прав потребителей и...
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