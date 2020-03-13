Не в ту сторону: гражданка Польши шла домой, а попала в Беларусь Гродненскими пограничниками была пресечена попытка незаконного пересечения границы в железнодорожном пункте пропуска «Гродно»

Источник материала: Вороновская газета





13 марта после полуночи камеры видеонаблюдения пункта пропуска зафиксировали силуэт одного неизвестного, который двигался по железнодорожному полотну в направлении Беларуси.

Нарушителя задержали в 15 метрах от границы. Им оказалась гражданка Польши. Со слов, она находилась в польском городе Кузница и решила добраться домой пешком. Чтобы не заблудиться, женщина шла вдоль железной дороги, только вот ошиблась с направлением.

В отношении задержанной начат административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима. Ей грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.

Гродненская пограничная группа напоминает, что сообщить любую информацию, связанную с нарушением законодательства Республики Беларусь о государственной границе, можно по короткому номеру 145.

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