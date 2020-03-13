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Не в ту сторону: гражданка Польши шла домой, а попала в Беларусь Гродненскими пограничниками была пресечена попытка незаконного пересечения границы в железнодорожном пункте пропуска «Гродно»
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
13 марта после полуночи камеры видеонаблюдения пункта пропуска зафиксировали силуэт одного неизвестного, который двигался по железнодорожному полотну в направлении Беларуси.
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Не в ту сторону: гражданка Польши шла домой, а попала в Беларусь Гродненскими пограничниками была пресечена попытка незаконного пересечения границы в железнодорожном пункте пропуска «Гродно»
13 марта после полуночи камеры видеонаблюдения пункта пропуска зафиксировали силуэт одного неизвестного, который двигался по железнодорожному полотну в...
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