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Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Беларуси
13.03.2020 12:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россельхознадзор с 13 марта снял запрет на поставки продукции с Миорского мясокомбината Беларуси.
Разрешен ввоз и перемещение по территории РФ продукции этого предприятия. Она должна быть выработана не ранее 13 марта, сообщило ведомство.
Продукция, предназначенная для российского рынка, должна сопровождаться электронными ветсертификатами.
Поставки продукции с Миорского мясокомбината, а также с ряда других предприятий Беларуси были запрещены с 30 декабря 2019 года из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.
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Россельхознадзор с 13 марта снял запрет на поставки продукции с Миорского мясокомбината Беларуси.
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