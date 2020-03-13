Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор с 13 марта снял запрет на поставки продукции с Миорского мясокомбината Беларуси.

Разрешен ввоз и перемещение по территории РФ продукции этого предприятия. Она должна быть выработана не ранее 13 марта, сообщило ведомство.

Продукция, предназначенная для российского рынка, должна сопровождаться электронными ветсертификатами.

Поставки продукции с Миорского мясокомбината, а также с ряда других предприятий Беларуси были запрещены с 30 декабря 2019 года из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.