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Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции одного из предприятий Беларуси

13.03.2020 12:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор с 13 марта снял запрет на поставки продукции с Миорского мясокомбината Беларуси.

Разрешен ввоз и перемещение по территории РФ продукции этого предприятия. Она должна быть выработана не ранее 13 марта, сообщило ведомство.

Продукция, предназначенная для российского рынка, должна сопровождаться электронными ветсертификатами.

Поставки продукции с Миорского мясокомбината, а также с ряда других предприятий Беларуси были запрещены с 30 декабря 2019 года из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

 
 
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Россельхознадзор с 13 марта снял запрет на поставки продукции с Миорского мясокомбината Беларуси.
 
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