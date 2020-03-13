В Беларуси разрешат приходить в продуктовый магазин со своей тарой

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выступило с инициативой отменить норму о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя.

В частности, как сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна ГАВРИЛЬЧИК, потребителю можно будет использовать свою тару, пластиковый пакет, многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров. В МАРТ считают, что это будет положительным изменением и позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку. Речь идет, к примеру, про покупку развесных товаров в магазинах, еду в кулинарии или кондитерском отделе.

Отметим, что сейчас согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, запрещается отпуск пищевой продукции в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.