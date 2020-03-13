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В Беларуси разрешат приходить в продуктовый магазин со своей тарой

13.03.2020 12:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси разрешат приходить в продуктовый магазин со своей тарой
Фото из открытых источников

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выступило с инициативой отменить норму о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя.

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В частности, как сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна ГАВРИЛЬЧИК, потребителю можно будет использовать свою тару, пластиковый пакет, многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров. В МАРТ считают, что это будет положительным изменением и позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку. Речь идет, к примеру, про покупку развесных товаров в магазинах, еду в кулинарии или кондитерском отделе.

Отметим, что сейчас согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, запрещается отпуск пищевой продукции в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.

 
 
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Предполагается, что новшество позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку.
 
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