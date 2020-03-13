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Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя сегодня более 8 тысяч дел»

13.03.2020 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства: 
Сегодня есть такое хорошее средство как медиация, как урегулирование досудебных споров. Потому что суды завалены решениями. Но самое ещё тяжёлое, что на каждого практически судебного исполнителя, насколько я знаю, сегодня более 8 тысяч дел по исполнению. То есть они, просто перегружены сегодня исполнением этих решений! Поэтому надо, и суды очень заинтересованы, чтобы как-то досудебные были споры – разрешение. Здесь очень большая роль нашего Белорусского общества защиты потребителей. Я подчёркиваю: это общественное объединение. Вот с этим словосочетанием «защита потребителей» тоже есть большая путаница. Белорусское общество защиты потребителей – это общественное объединение граждан, которое, действительно – статус республиканского. И я бы очень советовал всегда смотреть, куда вы обращаетесь, защищая свои права.

Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя сегодня более 8 тысяч дел»

Люди в материале: Владимир Карягин

 
 
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет –...
 
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Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»
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