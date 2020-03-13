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Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя сегодня более 8 тысяч дел»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
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Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя сегодня более 8 тысяч дел»
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет –...
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