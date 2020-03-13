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Полезные беседы

13.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них.

Спасатели ежедневно встречаются с трудовыми коллективами с целью ещё раз обратить внимание населения на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско использует любую возможность, побеседовать с рабочим классом населения.

Как уберечь свою жизнь и жизни близких от чрезвычайных ситуаций, что делать в случае возникновения пожара, как правильно установить и эксплуатировать автономный пожарный извещатель – эти и многие вопросы звучат перед присутствующими. Простые, но такие важные вопросы, которые рассматривает в беседе Максим Валерьевич никого не могут оставить равнодушными.

Кроме того, Максим Валерьевич акцентирует внимание присутствующих на соблюдении правил безопасности при разведении костров, недопустимости выжигания сухой растительности и трав на корню, а также напоминает об ответственности граждан за данные нарушения. Особое внимание уделяет вопросу детской безопасности и недопущении оставления их без присмотра.







 
 
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Работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают проведение профилактических мероприятий, направленных на...
 
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