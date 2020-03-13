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В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

13.03.2020 — Разное | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

 В Сенненском районном историко-краеведческом музее накануне государственного праздника Дня Конституции Республики Беларусь свой первый и самый важный в жизни документ ученики школ района получили из рук заместителя председателя районного исполнительного комитета Зои Фоминой.

Самых активных и талантливых ребят, тех, кто всегда привык быть в первых рядах, ждал ещё один важный документ — членский билет БРСМ.

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

Фото Александра ЛОЗЮКА.

 
 
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 В Сенненском районном историко-краеведческом музее накануне государственного праздника Дня Конституции Республики Беларусь свой первый и самый...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
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