В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

В Сенненском районном историко-краеведческом музее накануне государственного праздника Дня Конституции Республики Беларусь свой первый и самый важный в жизни документ ученики школ района получили из рук заместителя председателя районного исполнительного комитета Зои Фоминой.
Самых активных и талантливых ребят, тех, кто всегда привык быть в первых рядах, ждал ещё один важный документ — членский билет БРСМ.
Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».
Фото Александра ЛОЗЮКА.
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В Сенненском районном историко-краеведческом музее накануне государственного праздника Дня Конституции Республики Беларусь свой первый и самый...