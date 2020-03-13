В Сенно паспорта вручили десяти юным гражданам Республики Беларусь

Источник материала: Голас Сененшчыны

В Сенненском районном историко-краеведческом музее накануне государственного праздника Дня Конституции Республики Беларусь свой первый и самый важный в жизни документ ученики школ района получили из рук заместителя председателя районного исполнительного комитета Зои Фоминой.

Самых активных и талантливых ребят, тех, кто всегда привык быть в первых рядах, ждал ещё один важный документ — членский билет БРСМ.





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Фото Александра ЛОЗЮКА.