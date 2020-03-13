УЕФА приостановила Лигу чемпионов и Лигу Европы

Источник материала: Tut.by

УЕФА сообщил о приостановлении розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов. Матчи, которые должны были пройти на следующей неделе, перенесены.



Фото: Reuters

Пока в ассоциации не готовы сообщить о датах, в которые пройдут эти встречи.

Помимо игр перенесены и официальные меророприятия. В частности, жеребьевка следующих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.