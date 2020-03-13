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УЕФА приостановила Лигу чемпионов и Лигу Европы
Источник материала: Tut.by
УЕФА сообщил о
Пока в ассоциации не готовы сообщить о датах, в которые пройдут эти встречи.
Помимо игр перенесены и официальные меророприятия. В частности, жеребьевка следующих раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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УЕФА сообщил о приостановлении розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов. Матчи, которые должны были пройти на следующей неделе, перенесены.
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