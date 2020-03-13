Продавцам в Беларуси запретят запрещать людям покупать еду в свои контейнеры и пакеты

Источник материала: KYKY

Ура, новость не про пандемию коронавируса! В Беларуси решили отказаться от идеи запрещать покупателям упаковывать продукты в собственную тару. Об этом сегодня, 13 марта, рассказала представитель МАРТ Инна Гаврильчик, пишет «БелТА».

«В скором времени будет отменена норма о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою тару, какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров», – сказала Инна Гаврильчик.

Сейчас задача МАРТ – переписать закон и санитарно-эпидемиологические требования для тех организаций, которым разрешено торговать съедобным. В новом виде этих правил запрет на то, чтобы люди покупали товар в свою упаковку, исчезнет.

МАРТ думает, что такой шаг беларусам понравится, а потребители перестанут выбрасывать лишние деньги на упаковку. Пока же санитарно-эпидемиологические требования запрещаются продавать продукты в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.