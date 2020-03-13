Источник материала: Новости Дзержинска

ХI областной турнир юных химиков для учащихся 7-11 классов состоится 11 апреля 2020 года в Минском областном институте развития образования.

Для участия необходимо до 30 марта 2020 года подать заявку вместе с материалами решений задания отборочного тура по электронному адресу: vlasovece@mail.ru или предоставить в печатном виде по адресу: г. Минск, ул. П. Глебки, д. 88; ГУО «Минский областной институт развития образования», кабинет 228.

Отбор команд для участия в турнире будет осуществляться по результатам оценивания предварительно выполненных заданий.

Подробнее ЗДЕСЬ

При возникновении вопросов обращаться по тел. 8(017) 363 09 63 (Власовец Евгения Николаевна, старший преподаватель кафедры частных методик общего среднего образования государственного учреждение образования «Минский областной институт развития образования»).



