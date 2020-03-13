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Как удобно! В Москве под коронавирус запретили митинги против обнуления сроков Путина

13.03.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Москвы не санкционировали митинг оппозиции 22 марта на проспекте Сахарова против обнуления сроков Владимира Путина.


фото носит иллюстративный характер

В мэрии ответили, что приняли такое решение из-за ограничения на проведение массовых мероприятий, где возможно скопление более 5 тысяч человек. Однако в заявке было указано 4,5 тысячи участников, передет Белсат.

Ответ мэрии Москвы был опубликован в Twitter общественного движения «Гражданское общество». Изначально члены организации подавали заявку на акцию протеста с участием 25 тысяч человек, но позднее документ изменили, уменьшив количество людей в 5 раз, чтобы не нарушать указ мэра Москвы про ограничение массовых мероприятий из-за коронавируса. Тем не менее в администрации города им все равно отказали.

Накануне общественная организация «Открытая Россия» также подавала заявку на митинг на проспекте Сахарова. Они тоже получили отказ, сообщает Татьяна Усманова на своей странице в Facebook:

«Это решение было ожидаемым, мы были к нему готовым. Поэтому комитет НЕТ подал вчера заявку на второй митинг в Новопушкинском сквере на 22 марта. Согласно ограничениям — на 4 900 человек».


В Москве из-за коронавируса запретили проведения массовых мероприятий с участием свыше 5 тысяч человек до 10 апреля. 

Указ опубликовали вечером 10 марта после того, как стало известно, что оппозиционеры хотят провести масштабные митинги, на которых лни планировали выразить свое недовольство поправкой в Конституцию, которая позволит Владимиру Путину вновь баллотироваться на должность президента России.
 
 
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Власти Москвы не санкционировали митинг оппозиции 22 марта на проспекте Сахарова против обнуления сроков Владимира Путина.
 
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