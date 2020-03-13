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В Беларуси коронавирусом заболел 21 человек
13.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось до 21, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Один человек в состоянии средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. В то же время из минской инфекционной больницы выписан первый пациент, у которого был диагностирован вирус.
Ранее Минздрав Беларуси рекомендовал
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Один человек в состоянии средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
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