В Беларуси коронавирусом заболел 21 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось до 21, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Один человек в состоянии средней степени тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. В то же время из минской инфекционной больницы выписан первый пациент, у которого был диагностирован вирус.