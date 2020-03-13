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Боевой арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружили под Гомелем

13.03.2020 13:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Боевой арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружили под Гомелем
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, 10 марта вблизи деревни Шарпиловка Гомельского района правоохранители обнаружили крупный боевой арсенал времен Великой Отечественной войны.

Боевой арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружили под Гомелем На территории Брестской крепости дети обнаружили немецкий пистолет

Как уточнила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, из-под земли были подняты свыше 3,1 тыс. патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюль-детонаторы, 40 сигнальных ракет, семь дымовых шашек «Оранж-80», карабин «Маузер К-98», минометная мина и составные части к оружию.

Примечательно, что в этот же день боеприпасы времен войны были также обнаружены в Хойникском и Брагинском районах. Общая масса обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составила около 35 кг. Весь арсенал саперно-пиротехническая группа вывезла в безопасное место и уничтожила.

 
 
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Снаряды были обнаружены вблизи деревни Шарпиловка Гомельского района.
 
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