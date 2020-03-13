Боевой арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружили под Гомелем

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 10 марта вблизи деревни Шарпиловка Гомельского района правоохранители обнаружили крупный боевой арсенал времен Великой Отечественной войны.

Как уточнила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА, из-под земли были подняты свыше 3,1 тыс. патронов, более 120 ружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюль-детонаторы, 40 сигнальных ракет, семь дымовых шашек «Оранж-80», карабин «Маузер К-98», минометная мина и составные части к оружию.

Примечательно, что в этот же день боеприпасы времен войны были также обнаружены в Хойникском и Брагинском районах. Общая масса обнаруженных боеприпасов в тротиловом эквиваленте составила около 35 кг. Весь арсенал саперно-пиротехническая группа вывезла в безопасное место и уничтожила.