В мае 2020 года режим Путина, после решения внутренних проблем, усилит системную, масштабную деятельность по лишению независимости Беларуси.





Для этого может быть использовано проведение 19 мая в Минске саммита глав государств ЕАЭС. Белорусскую власть заставляют подписать стратегию евразийской интеграции до 2025 года, которая противоречит белорусским национальным интересам.





Оргкомитет констатирует, что число сторонников независимости выросло.





Руководство страны использовало мирные протесты демонстрантов в защиту независимости Беларуси на переговорах с Кремлем для торговли вокруг тайных “дорожных карт”, а затем позорно развернуло беспрецедентный по масштабу конвейер антиконституционных административных репрессий против манифестантов-патриотов.





«Сейчас президентская власть в Беларуси начала демонстрировать, что удалось избежать "углубления союзной интеграции", что правящий режим будто бы сумеет гарантировать сохранение белорусского государства. На самом деле состоялась сделка с Кремлем: аншлюс Беларуси отложен на время проведения в Беларуси очередных “президентских выборов”.





Анализ обстановки показывает, что официальная Москва продолжает осаду белорусского суверенитета "по всем фронтам": политическое давление Кремля на белорусскую власть не ослабело, просто стало менее публичным, возросло шантаж в нефтегазовой и других отраслях экономики со стороны госмонополий и олигархических структур России.





Последние развернули опасную игру на мировом углеводородном рынке, что в условиях избыточной привязки белорусской экономики к российскому сырью грозит витком экономического кризиса в Беларуси и обнищанием наших граждан», - говорится в заявлении.





Кремль, по белорусскому образцу 1996 года, совершает в России государственный переворот, меняя Конституцию РФ под бессрочное правление Путина. Режим личной власти Путина закрепляет в российской Конституции доктрину авторитарного корпоративного государства, которая поведет политические репрессии против российских граждан и имперскую внешнюю политику.





Оргкомитет не исключает, что «параллельно может произойти внесение очередных изменений в действующую Конституцию Беларуси, чтобы синхронизировать законодательные процессы в “союзном государстве”. И если в России происходит фарс по публичному обсуждению конституционных новаций, работа по изменению Конституции в Беларуси, как и по “союзной интеграции”, ведется в тайне от





Ухудшение ситуации, в том числе и ограничение в Беларуси до 6 апреля массовых мероприятий с международным участием по причине пандемии коронавируса, вынудила организаторов перенести проведение Всебелорусского конгресса за независимость с 15 марта 2020г. на поздний срок, чтобы более основательно подготовиться к защите белорусской независимости и демократии.