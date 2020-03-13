ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко заключил сделку с Кремлем: аншлюс отложен на время проведения "президентских выборов"

13.03.2020 13:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость выступил с заявлением.

Лукашенко заключил сделку с Кремлем: аншлюс отложен на время проведения "президентских выборов"
В мае 2020 года режим Путина, после решения внутренних проблем, усилит системную, масштабную деятельность по лишению независимости Беларуси. 

Для этого может быть использовано проведение 19 мая в Минске саммита глав государств ЕАЭС. Белорусскую власть заставляют подписать стратегию евразийской интеграции до 2025 года, которая противоречит белорусским национальным интересам.

Оргкомитет констатирует, что число сторонников независимости выросло.

Руководство страны использовало мирные протесты демонстрантов в защиту независимости Беларуси на переговорах с Кремлем для торговли вокруг тайных “дорожных карт”, а затем позорно развернуло беспрецедентный по масштабу конвейер антиконституционных административных репрессий против манифестантов-патриотов.

«Сейчас президентская власть в Беларуси начала демонстрировать, что удалось избежать "углубления союзной интеграции", что правящий режим будто бы сумеет гарантировать сохранение белорусского государства. На самом деле состоялась сделка с Кремлем: аншлюс Беларуси отложен на время проведения в Беларуси очередных “президентских выборов”.

Анализ обстановки показывает, что официальная Москва продолжает осаду белорусского суверенитета "по всем фронтам": политическое давление Кремля на белорусскую власть не ослабело, просто стало менее публичным, возросло шантаж в нефтегазовой и других отраслях экономики со стороны госмонополий и олигархических структур России. 

Последние развернули опасную игру на мировом углеводородном рынке, что в условиях избыточной привязки белорусской экономики к российскому сырью грозит витком экономического кризиса в Беларуси и обнищанием наших граждан», - говорится в заявлении. 

Кремль, по белорусскому образцу 1996 года, совершает в России государственный переворот, меняя Конституцию РФ под бессрочное правление Путина. Режим личной власти Путина закрепляет в российской Конституции доктрину авторитарного корпоративного государства, которая поведет политические репрессии против российских граждан и имперскую внешнюю политику.

Оргкомитет не исключает, что «параллельно может произойти внесение очередных изменений в действующую Конституцию Беларуси, чтобы синхронизировать законодательные процессы в “союзном государстве”. И если в России происходит фарс по публичному обсуждению конституционных новаций, работа по изменению Конституции в Беларуси, как и по “союзной интеграции”, ведется в тайне от 

Ухудшение ситуации, в том числе и ограничение в Беларуси до 6 апреля массовых мероприятий с международным участием по причине пандемии коронавируса, вынудила организаторов перенести проведение Всебелорусского конгресса за независимость с 15 марта 2020г. на поздний срок, чтобы более основательно подготовиться к защите белорусской независимости и демократии.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оргкомитет Всебелорусского конгресса за независимость выступил с заявлением.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика