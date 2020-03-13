На перекрёстке бульвар-Машерова произошло ДТП: пропускал спасателей с мигалками

Источник материала: Виртуальный Брест

Не зевай на перекрёстках, и не рассчитывай, что водитель спереди будет ехать так, как ты предполагаешь - всегда здраво и трезво оценивай ситуацию и соблюдай дистанцию. А вдруг, если что?





Ещё один водитель постиг данную простую истину на собственном опыте:

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Куда спешили спасатели, так и останется "за кадром", однако водитель оперативного автомобиля всё сделал правильно - снизил скорость при приближении к перекрёстку, и проехал только тогда, когда убедился в безопасности.