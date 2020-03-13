Беларусы требуют ввести карантин во всех учебных заведениях

петиции , размещеной на сайте petitions.by, предлагаются следующие меры по борьбе с распространением заболевания: , размещеной на сайте petitions.by, предлагаются следующие меры по борьбе с распространением заболевания:





1. Ввести обязательное тестирование на наличие коронавируса всех студентов, приезжающих из-за границы, и их одногруппников, которые могли контактировать с ними.





2. Установить обязательный 14-дневный карантин для студентов, прибывающих из стран, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по Covid-19.





3. Запретить массовые мероприятия в учреждениях образования.





4. Перевести все учреждения образования на дистанционное обучение до ликвидации неблагоприятной эпидемиологической ситуации в европейском регионе — в частности, в Италии и других странах Западной Европы.





5. Регулярно проводить дезинфекцию общежитий, где проживают учащиеся.





6. Обеспечить студенческие и другие общежития средствами личной гигиены и дезинфекции за счёт средств республиканского бюджета.





В петиции говорится, что такие меры уже приняты в соседних странах — например, в Польше и Украине.





Министерству образования предлагают разработать план по переводу всех учреждений образования на дистанционное обучение в срок не более 10 рабочих дней.





Кроме того, в петиции предлагают обратить внимание на пожилых людей — группу, наиболее подверженную заражению коронавирусом:





"Также мы просим ввести дополнительные меры по защите пожилых людей от возможного заражения Covid-19. Сейчас они путешествуют наземным транспортом, ходят в магазины, на рынки и в поликлиники, проводят оплату и получают пенсии в почтовых отделениях — в общем, регулярно посещают основные места передачи нового вируса по всему миру. Это делает их уязвимыми и ставит их жизни под угрозу".





Передать петицию планируется в Минздрав и Минобразования через 2 дня.



