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Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»

13.03.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?

Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства: 
Сейчас, когда мир переполнен различного рода товарами, производители тоже, исходя из своих экономических интересов, особенно – транснациональные корпорации, компании резко сократили сроки жизни товара. Если раньше мы покупали какую-то вещь, и она могла служить – вот, наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают! А из другой страны – подарили им холодильник, он через 5 лет вышел из строя (я не буду называть), и используется в качестве шкафов для посуды. Так вот сегодня, конечно, заточено всё на 3-5 лет. Это в лучшем случае. И уже того качества товара… Да, он подешевел. Но качество его совершенно другое. Поэтому потребитель должен очень хорошо думать, что он приобретает. Цена, качество, полезность, безопасность товара – все эти компоненты должны учитываться.

Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»

Люди в материале: Владимир Карягин

 
 
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?
 
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