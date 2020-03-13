|
Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Владимир Карягин, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Карягин: «Наши минские холодильники. Я недавно был на Кубе. Представьте – 30 лет – прекрасно работают!»
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)