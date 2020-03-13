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Глава МВД рассказал, почему из-за коронавируса ушёл на карантин на какое-то время

13.03.2020 13:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники»

Глава МВД рассказал, почему из-за коронавируса ушёл на карантин на какое-то время

Один из важных вопросов ситуация с коронавирусом. Важный акцент разговора личная ответственность. О ней Юрий Караев рассказал на собственном примере. Дело в том, что сын министра вернулся из Китая буквально за несколько дней до начала вспышки заболевания.

Глава МВД рассказал, почему из-за коронавируса ушёл на карантин на какое-то время

Также глава ведомства, рассказал, как участвовал в совещании, где присутствовал человек, у которого было подозрение на коронавирус. В этой ситуации министр счел необходимым воздержаться от контактов на какое-то время, чтобы в первую очередь обезопасить окружающих. Но подозрения не подтвердились. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Караев

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко...
 
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