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Посмотрите на щенка с ухом в неправильном месте. Он странный, но все равно очень милый
Источник материала: Tut.by
Щенку золотистого ретривера по кличке Рэй из США при рождении понадобилась срочная операция, из-за чего его внешний вид стал немного необычным. Все дело в том, что у Рэя всего одно ухо и расположено оно не там, где нужно. Несмотря на это, щенок чувствует себя замечательно. Посмотрите, как он выглядит!
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Щенок выглядит очень необычно.
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