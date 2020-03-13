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МАРТ: «На сайте нашего министерства мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам пошаговые комментарии потребителю»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
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МАРТ: «На сайте нашего министерства мы делаем по каким-то таким актуальным вопросам пошаговые комментарии потребителю»
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне...
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