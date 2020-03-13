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Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»

13.03.2020 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя сегодня более 8 тысяч дел»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Насколько часто получается без суда, в результате предсудебных переговоров прийти к позитивному соглашению? Вот из Вашей практики?

Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Если, допустим, по Минску – это где-то порядка 6 тысяч обращений. Через консультацию, через электронные запросы и так далее. И претензию только из этих 6 тысяч – 226 было – всего лишь потребителей направили. То есть это в таком порядке – на уровне совета, рекомендаций вопрос потребителя решался. Трудно сказать, что глобально это был такой, или это просто такое: «А как делать?», «А как поступить?»  Это могло быть и так: «Что же мне делать?»

Люди в материале: Анна Суша, Игорь Марзалюк

 
Теги: Минск
 
 
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя...
 
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