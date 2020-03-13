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Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
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Анна Суша: «Претензию из 6 тысяч – 226 всего лишь потребителей направили. То есть на уровне совета, рекомендаций вопрос решался»
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Владимир Карягин: «Суды завалены решениями. На каждого практически судебного исполнителя...
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