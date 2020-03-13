Жара в Кубке Либертадорес! Судья показал восемь красных карточек за матч

Источник материала: Tut.by

Матч Кубка Либертадорес между бразильскими клубами «Интернасьональ» и «Гремио» ознаменовался несколькими потасовками, в результате которых судья показал сразу восемь красных карточек.

Началось все с рукоприкладства со стороны Лусиано и Эденилсона, но после этой стычки футболисты не успокоились. Дошло до массовой драки, в которой принял участие даже персонал команд.

Увы, результативными действиями игроки своих болельщиков не порадовали. Матч завершился со счетом 0:0.