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Жара в Кубке Либертадорес! Судья показал восемь красных карточек за матч
Источник материала: Tut.by
Матч Кубка Либертадорес между бразильскими клубами «Интернасьональ» и «Гремио» ознаменовался несколькими потасовками, в результате которых судья показал сразу восемь красных карточек.
Началось все с рукоприкладства со стороны Лусиано и Эденилсона, но после этой стычки футболисты не успокоились. Дошло до массовой драки, в которой принял участие даже персонал команд.
Увы, результативными действиями игроки своих болельщиков не порадовали. Матч завершился со счетом 0:0.
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Матч Кубка Либертадорес между бразильскими клубами «Интернасьональ» и «Гремио» ознаменовался несколькими потасовками, в результате которых судья показал сразу...
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