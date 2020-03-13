Гражданка Польши шла домой и случайно попала в Беларусь

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 13 марта в железнодорожном пункте пропуска «Гродно». Камеры видеонаблюдения зафиксировали силуэт человека, двигавшегося по железнодорожному полотну в направлении Беларуси.

По информации Государственного пограничного комитета, нарушительницей оказалась гражданка Польши. Ее задержали в 15 м от границы. Женщина пояснила, что была в приграничном городе Кузница. Когда она возвращалась домой, решила придерживаться железной дороги, чтобы не заблудиться. Однако ошиблась направлением.

Несмотря на некоторую комичность ситуации, в отношении гражданки Польши начат административный процесс. Согласно правилам, за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима ей грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до пяти лет.