Найдены микробы, которые живут в сотнях метров под океанским дном

Источник материала: Tut.by

Ученые обнаружили микробов, живущих глубоко в земной коре, ниже океанского дна. Об этом пишет Nacked Science со ссылкой на Nature .



Срез поднятого из-под океанского дна образца. Изображение: Frieder Klein, WHOI

Недавно команда Вирджинии Эдгкомб (Virginia Edgcomb) из Океанографического института в Вудс-Хоуле обнаружила микробов и в толще океанской коры, намного ниже дна.

Американские и китайские исследователи собрали и проанализировали керны Западно-Индийского хребта , который проходит по юго-западу Индийского океана, у самой южной оконечности Африки, и переходит в подводные горы Атлантики. В этой области поднимающаяся из недр магма выталкивает наверх и массы литосферы, облегчая доступ к ней. Исследователи нашли подходящий участок дна, расположенный всего в 700 метрах ниже уровня воды, провели бурение и получили образцы с глубин вплоть до 800 метров.

На этой глубине обнаружилось немногочисленное, но весьма разнообразное сообщество микробов, способное выживать в невероятно тяжелых условиях. Численность клеток не превышала 2000 на кубический сантиметр породы, но среди них удалось определить, в частности, экстремофильных цианобактерий Chroococcidiopsis , а также бактерий рода Pseudomonas , известных универсальностью и гибкостью своего энергетического метаболизма.

Авторы отмечают, что микробы, населяющие подобные негостеприимные и скудные ниши, как правило, автотрофны и способны самостоятельно производить органические соединения из неорганических — как это делают растения, но с участием других механизмов вместо фотосинтеза. Однако найденные в этот раз бактерии далеко не так самодостаточны, многие из них зависят от органики, поступающей извне. По-видимому, они питаются редкими останками, проникающими на глубину вместе с водой, которая просачивается сквозь микроскопические трещины.

В результате эти «глубинные» микробы могут играть значительную роль в обороте органического углерода в масштабах целой планеты. «Если оценить объем „глубинной“ биосферы, в том числе океанской коры, то даже несмотря на крайне медленно протекающий метаболизм, в сумме она способна вовлекать в оборот огромные количества углерода», — говорит Вирджиния Эдгкомб.