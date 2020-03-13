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Найдены микробы, которые живут в сотнях метров под океанским дном
Источник материала: Tut.by
Ученые обнаружили микробов, живущих глубоко в земной коре, ниже океанского дна. Об этом
Недавно команда Вирджинии Эдгкомб (Virginia Edgcomb) из Океанографического института в Вудс-Хоуле обнаружила микробов и в толще океанской коры, намного ниже дна.
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На этой глубине обнаружилось немногочисленное, но весьма разнообразное сообщество микробов, способное выживать в невероятно тяжелых условиях. Численность клеток не превышала 2000 на кубический сантиметр породы, но среди них удалось определить, в частности, экстремофильных цианобактерий
Авторы отмечают, что микробы, населяющие подобные негостеприимные и скудные ниши, как правило,
В результате эти «глубинные» микробы могут играть значительную роль в обороте органического углерода в масштабах целой планеты. «Если оценить объем „глубинной“ биосферы, в том числе океанской коры, то даже несмотря на крайне медленно протекающий метаболизм, в сумме она способна вовлекать в оборот огромные количества углерода», —
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По-видимому, эти бактерии питаются редкими останками, проникающими на глубину вместе с водой, которая просачивается сквозь микроскопические трещины.
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