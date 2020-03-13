В Беларуси выросло число зарегистрированных безработных. Где самая напряженная ситуация на рынке труда

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в этом году на число безработных, которые зарегистрированы в службах занятости. Если на начало года их было 8,8 тысячи человек, то на начало марта - 10,2 тысячи человек. Это следует из данных Минтруда по ситуации на рынке труда. То есть по сравнению с началом года нетрудоустроенных стало примерно на 16% больше. Количество заявленных нанимателями вакансий почти в 8,2 раза превышает число официально зарегистрированных безработных. При этом число фактически безработных в Беларуси превышает 200 тысяч человек.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Число зарегистрированных безработных выросло до уровня октября 2018 года

В последний раз число зарегистрированных безработных в службах занятости превышало отметку в 10 тысяч человек в октябре 2018 года - 10,5 тысячи человек.

При этом количество заявленных нанимателями вакансий по-прежнему заметно превышает число зарегистрированных в службах занятости безработных. На 1 марта работодатели заявили о наличии 83,5 тысячи свободных рабочих мест. То есть число вакансий почти в 8,2 раза превышает количество зарегистрированных безработных.

Большинство вакансий - для рабочих. На 1 марта для них было 61,9% от всех вакансий (годом ранее - 61,8%). Коэффициент напряженности на рынке труда

В Минтруда сообщают, что на начало марта коэффициент напряжености на рынке труда составил 0,1 безработных на одну вакансию. Выше всего этот показатель в трех областях - Брестской, Витебской и Могилевской (по 0,2 безработных на вакансию), а ниже всего - в Минске (0,05 безработных на вакансию).

Какая в Беларуси фактическая безработица

Уровень фактической безработицы в Беларуси выше, чем зарегистрированной. По данным выборочного обследования домашних хозяйств Белстата, численность фактическм безработных в 2019 году составила 213,3 тысячи человек (в 2018 году – 244,9 тысячи человек). Уровень фактической безработицы в 2019 году был на уровне 4,2% от численности рабочей силы (в 2018 году – 4,8%). Это выборочное обследование домохозяйств проводят для изучения проблем занятости раз в квартал в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. В опросе участвует население от 15 до 74 лет включительно. Обследование проходит во всех областях и Минске.



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Сколько денег из ФСЗН направят на занятость населения

Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в 2020 году в бюджете ФСЗН запланировано выделение меньшей суммы, чем в предыдущие годы. На этот год заложена сумма в 38 миллионов 977,6 тысячи рублей. Для сравнения: на 2019 год — 41,8 миллиона, а на 2018-й — 42,3 миллиона. Как и в 2019 году, эти расходы в 2020-м, по планам властей, вырастут только в Могилевской области.