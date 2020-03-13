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Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 человек

13.03.2020 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. 

Как сообщает Минздрав, выявлено семь очагов заболеваний. Официальный представитель ВОЗ отмечает, что в стране есть служба санэпид контроля, которая помогает сдерживать болезнь. 

Уточняется, что в будущем может потребоваться принимать другие меры, но пока что достаточно въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровней. 

Ранее мы рассказывали, как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом. 

Особое внимание уделяется людям, которые приехали из семи стран с неблагоприятной обстановкой (подробнее здесь). 

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Новости Беларуси. В Беларуси подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом.  Как сообщает Минздрав, выявлено семь очагов заболеваний. Официальный представитель...
 
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