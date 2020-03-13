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Коронавирус в Беларуси подтверждён у 27 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом.
Как
Уточняется, что в будущем может потребоваться принимать другие меры, но пока что достаточно въездного контроля и выявления контактов первого и второго уровней.
Ранее мы рассказывали, как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом.
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Новости Беларуси. В Беларуси подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает Минздрав, выявлено семь очагов заболеваний. Официальный представитель...
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