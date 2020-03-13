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В Индии девушке пересадили мужские руки. Они посветлели и стали более женственными

13.03.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодая женщина в Индии, которая потеряла обе руки в автобусной аварии, получила конечности от темнокожего донора мужского пола. Спустя годы кожа ее пересаженных рук осветлилась, и сами руки стали выглядеть более женственно. Об этом пишет Live Science со ссылкой The Indian Express.


Изображение: MOHAN Foundation/FaceBook

После аварии в 2016 году 18-летняя Шрея Сиддханагудер (Shreya Siddanagowder) потеряла обе руки ниже локтя. В 2017 году она перенесла 13-часовую операцию по пересадке конечностей, проведенную командой из 20 хирургов и 16 анестезиологов.

Пересаженные руки принадлежали 21-летнему мужчине с более темной кожей. Так что в видео 2019 года Шрея даже назвала себя «первой женщиной с мужскими руками».

В последующие полтора года после операции девушка улучшила моторику своих рук и кистей, которые, как ни странно, стали более тонкими, чем были во время пересадки, а также более светлыми. Теперь ее руки почти не выделяются на фоне остального тела.

Возможно, причина в том, что тело девушки производит меньше меланина, чем ее донора, что может объяснить осветление ее «новых рук». А то, что конечности приобрели более «женскую» форму, может объясняться адаптацией мышц к новому хозяину. То есть нервы начинают посылать сигналы (это называется реиннервацией), и мышцы работают в соответствии с потребностями организма.

Тем не менее потребуется больше исследований, чтобы понять, что движет этими изменениями в пересаженных руках.

 
 
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Спустя годы кожа ее пересаженных рук осветлилась, и сами руки стали выглядеть более женственно.
 
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