"Белнефтехим" рассчитывает на поставку в марте 570 тыс. тонн танкерной нефти

"При благоприятных технических условиях в марте поставки танкерной нефти составят порядка 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн через Клайпеду и 250 тыс. тонн через Одессу", - сказал Тищенко.





Как сообщалось, в середине февраля концерн "Белнефтехим" сообщил о покупке 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве. 4 марта, первый из двух танкеров прибыл в порт Клайпеды, 7 марта нефть стала поступать на "Нафтан" в Новополоцке.





BNS накануне сообщило, что в воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году танкер с сырьевой нефтью для Беларуси. Кроме того, в марте Беларусь планирует доставить через Клайпеду еще два таких груза. По неофициальным данным, эта нефть также будет из России.





"Таким образом, в марте через Клайпеду ожидается поставка 4 танкеров общем объемом 320 тыс. тонн", - резюмировал Тищенко.





Как сообщалось, в феврале через Клайпеду Беларусь получила из Норвегии первый в этом году танкер альтернативной нефти. Нефть из Клайпеды до Новополоцка доставляет литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.









Ранее также сообщалось, что в марте поставки нефти в Беларусь впервые начали пять небольших российских нефтяных компаний, которые суммарно поставят 208 тыс. тонн.





Нефтекомпании промышленно-финансовой группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева планируют суммарно поставить в марте 400 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ.





Поставки от крупных российских НК в Беларусь отсутствуют с начала года из-за спора о включении в цену премии поставщику.