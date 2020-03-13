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"Белнефтехим" рассчитывает на поставку в марте 570 тыс. тонн танкерной нефти

13.03.2020 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн "Белнефтехим" ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Беларусь составит около 570 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

"При благоприятных технических условиях в марте поставки танкерной нефти составят порядка 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн через Клайпеду и 250 тыс. тонн через Одессу", - сказал Тищенко.

Как сообщалось, в середине февраля концерн "Белнефтехим" сообщил о покупке 160 тыс. тонн российской нефти у трейдеров без премии с перевалкой в Литве. 4 марта, первый из двух танкеров прибыл в порт Клайпеды, 7 марта нефть стала поступать на "Нафтан" в Новополоцке.

BNS накануне сообщило, что в воскресенье в Клайпеду прибудет третий в этом году танкер с сырьевой нефтью для Беларуси. Кроме того, в марте Беларусь планирует доставить через Клайпеду еще два таких груза. По неофициальным данным, эта нефть также будет из России.

"Таким образом, в марте через Клайпеду ожидается поставка 4 танкеров общем объемом 320 тыс. тонн", - резюмировал Тищенко.

Как сообщалось, в феврале через Клайпеду Беларусь получила из Норвегии первый в этом году танкер альтернативной нефти. Нефть из Клайпеды до Новополоцка доставляет литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.


Ранее также сообщалось, что в марте поставки нефти в Беларусь впервые начали пять небольших российских нефтяных компаний, которые суммарно поставят 208 тыс. тонн.

Нефтекомпании промышленно-финансовой группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева планируют суммарно поставить в марте 400 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ.

Поставки от крупных российских НК в Беларусь отсутствуют с начала года из-за спора о включении в цену премии поставщику.
 
 
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Концерн "Белнефтехим" ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Беларусь составит около 570 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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