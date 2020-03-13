ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беловежской пуще увеличилось поголовье зубров

13.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В национальном парке "Беловежская пуща" провели ежегодный учет зубров, численность животных увеличилась, сообщили БЕЛТА в научном отделе парка.

В Беловежской пуще увеличилось поголовье зубров

Сотрудники парка на начало года насчитали 604 зубра. Почти половина из них (294 особи) - взрослые самки. Четверть всего поголовья (148) составляет молодняк (самцы и самки в возрасте от 1,5 до 3,5 лет). Взрослых самцов сейчас насчитывается 84 (14%), телят в возрасте до одного года - 78 (13%). По сравнению с прошлым годом стало на 32 зубра больше, или 5% по сравнению с 2019-м, когда было 572 животных.

В Беловежской пуще увеличилось поголовье зубров

Постоянный учет зубров в Беловежской пуще стали проводить с 1783 года. Это позволяет дать ответ на вопросы, связанные с динамикой численности и особенностями популяции, предпочтениями размещения биотопа в зимний период. Стада зубров рассредоточены по всей территории национального парка и охранной зоны. Отдельное стадо может насчитывать до 200 особей. Существует 5 беловежских группировок зубров: северная, северо-западная, центральная, южная, юго-западная.

В Беловежской пуще увеличилось поголовье зубров

Традиционными методами учета животных являются визуальные наблюдения в местах подкормок и жировок, а также по следам. В этом году задействовали сотрудников лесной охраны, егерской службы, научного отдела и зуброведения для установления численности и половозрастной структуры зубров. Наблюдения велись не только в пуще, но и на прилегающих к нацпарку территориях.

Бесснежная зима заставила ученых задуматься и о других методах определения численности зубров. Со следующего года научный отдел планирует задействовать в этой работе квадрокоптер. Это упростит подсчет голов в больших стадах на открытой территории.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В национальном парке "Беловежская пуща" провели ежегодный учет зубров, численность животных увеличилась, сообщили БЕЛТА в научном отделе парка. Сотрудники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика