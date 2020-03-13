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Осиповичские футболисты со стажем форму не теряют

13.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Уже ветераны? Еще спортсмены!

Осиповичские футболисты со стажем форму не теряют

Многие знают, что профессиональная карьера спортсменов весьма недолга: пробыв несколько лет на пике физической подготовки, нельзя «сохраниться» в этом состоянии навсегда. И  остается либо кардинально менять образ жизни примерно после 25-30, либо продолжать заниматься любимым спортом, но уже на любительском уровне. И именно второй вариант выбрала сборная команда ветеранов осиповичского футбола.

Наиболее яркий пример того, что местные бывалые спортсмены не стоят в стороне, — участие большинства из них в ежегодном районном первенстве по мини-футболу. Основной состав — в команде «Дизель». Да, порой старожилам трудно сражаться с более подготовленной молодежью. Однако не раз из уст многих звучало: «Дизель» заставил соперников побегать и побороться! Просто так победа над игроками со стажем не дается никому!»

Но мужчины не ограничиваются исключительно футзалом. Увидеть их можно и на больших полях. Например, во время традиционного чемпионата района: там ветераны футбола выступали за команду «ОЗАА». Причем на высоком уровне: по итогам сезона-2019 дружина Юрия Горбачёва завоевала «золото», а Павел Жук стал одним из ключевых игроков.

С удовольствием встречаются местные футболисты и с коллегами по спорту из соседних районов, и со сборными командами из различных сфер. Так, на открытии новой футбольной площадки для мини-футбола на территории ФОК «Юность» наши старожилы сразились с депутатами Палаты представителей Национального собрания страны — и победили. Регулярно меряются силами с игроками из Кличева: приглашают их в Осиповичи и наведываются к ним на товарищеские матчи. Вместе участвуют в чемпионатах области и даже международных любительских турнирах. Любопытно, что и другие виды спорта нашим футболистам не чужды: например, сборная заняла второе место в межрегиональном турнире по волейболу.

Юрий Горбачёв, Павел Жук, Владимир Петкевич, Владимир Плют, Евгений Горошкин, Владимир Петренко, Александр Русак, Игорь Сазонов — для местных знатоков футбола эти и многие другие имена говорят о многом.

— Мы в прямом смысле слова живем игрой, — отмечает активист, начальник службы охраны автозавода Юрий Горбачёв. — Конечно, у каждого есть и другие дела, задачи, увлечения, помимо кожаного мяча, однако раз-два в неделю обязательно собираемся на тренировки. Летом это стадион «Локомотив», а зимой нас принимают в зале спортшколы. К слову, руководство ДЮСШ, а также ФСК «Олимпия», ФК «Осиповичи», сектор спорта и туризма райисполкома, райобъединение профсоюзов, райком БРСМ, райотдел внутренних дел всегда поддерживают наши инициативы, оказывают помощь в проведении турниров. Ведь, например, и сам директор футбольного клуба Владимир Плют — игрок со стажем и понимает важность максимальной популяризации футбола в районе.

А вот ярким примером настоящего заядлого футболиста вполне можно считать железнодорожника Павла Жука: он и сам по полной выкладывается на поле, и требует того же от других. Ведь зачем приходить на матч, если просто сидеть на скамейке запасных? Кстати, не забываем мы и о подрастающем поколении, стараемся передать свои навыки. Тот же Евгений Горошкин частенько берет на тренировки и матчи сына Артема — подросток с удовольствием перенимает опыт футбольных ветеранов.

Надеемся, наш пример поможет и другим не забывать о физической активности. Ведь быть спортсменом можно не только в 15-20-25 лет. Главное, не забывать о том, что спорт — футбол, волейбол, баскетбол, плавание и т.д. — это не разовая акция. Это стиль жизни.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

 
 
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Уже ветераны? Еще спортсмены! Многие знают, что профессиональная карьера спортсменов весьма недолга: пробыв несколько лет на пике физической подготовки, нельзя...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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Смалявiцкi край
Радзiма
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