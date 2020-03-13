Источник материала: Ивьевский край

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 04.03.2020 г. № 2 изменены сроки запрета на лов рыбы, предусмотренные в пункте 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

В соответствии с постановлением сроки запрета на лов рыбы в 2020 году в Гродненской области установлены в период с 22 марта по 30 мая.

Во время действия нерестового запрета разрешено рыбачить только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега либо со льда, с искусственных сооружений.

За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам.

Также во время действия запрета нельзя пользоваться маломерными судами в любых целях.

Ивьевская райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.