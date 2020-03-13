Вопросы с подвохом и командная работа. Молодежная интеллектуальная игра Science Quiz, посвященная Дню Конституции Республики Беларусь, прошла в Гродно

Источник материала: Ивьевский край

Молодежь Ивьевского района приняла участие в молодежной интеллектуальной игре Science Quiz, которая прошла на площадке ОАО "Белкард". Командное соревнование на сообразительность, логику и смекалку собрало 24 команды со всего региона, а это около 200 участников – представителей учащейся и работающей молодежи Гродненщины.





Команды боролись за звание самой интеллектуальной команды в четырех турах: "Медиаазбука", "Блиц", а также отвечали на вопросы тематических туров, посвященных Дню Конституции Республики Беларусь.

Борьба за первое место выдалась напряженной: друг от друга команды отделяли считанные баллы. Победителем молодежной интеллектуальной игры стала команда из Щучина, второе место у слонимчан, третье – у команды из Новогрудка.

Достойно выступила команда работающей молодежи Ивьевского района, которая состояла из актива первичной организации БРСМ Юратишковского я/с- сад- СШ – Дианы Гайжевской, Валерии Волковой и Оксаны Карлович, Ивьевской ДШИ - Анастасии Василевская и и.о первого секретаря Ивьевского РК ОО "БРСМ' Арины Бородынкиной.

Команда была награждена сертификатом участника игры І секретарем Гродненского областного комитета ОО "БРСМ" Анной Саросек.

Ивьевский РК ОО "БРСМ" благодарит за содействие отдел образования Ивьевского райисполкома и сектор культуры райисполкома, а также руководителей учреждений образования О. Чесновскую и И. Шукову.