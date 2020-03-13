С электроэнергией - на «вы»

Источник материала: Ивьевский край

Электрическая энергия облегчает труд человека и находит широкое применение в быту и народном хозяйстве.

Однако неосторожное обращение с электроприборами и электроустановками угрожает здоровью и жизни людей.

Опасность для жизни человека представляют электроустановки любого напряжения. Человек, коснувшись токоведущих частей электроустановок и неизолированных проводов, находящихся под напряжением, оказывается включенным в электрическую цепь. Под воздействием напряжения через его тело протекает электрический ток, который нарушает нормальную работу организма, из-за чего возникают судороги, прекращается дыхание и останавливается сердце, возникают тяжелые ожоги. Человек может погибнуть или стать инвалидом.

Во избежание несчастных случаев необходимо помнить и строго выполнять некоторые правила:- не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи;- не влезать на опоры линий электропередачи;- не проникать за ограждения трансформаторных подстанций, в помещения подстанций и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;

- не пользоваться включенными а сеть бытовыми электроприборами в сырых помещениях с токопроводящими полами.

- не применять электроприборы с повреждённой изоляцией.

Обнаружив поврежденные опоры, оборванные или провисшие провода необходимо привлечь внимание людей, сообщить о случившемся по телефону 2-15-08 диспетчеру РЭС, организовать охрану места повреждения, чтобы другие люди и животные не коснулись проводов. Охрану прерывать нельзя!

О. Янковский, главный инженер Ивьевского РЭС.