Украина через 48 часов закрывает границу для иностранцев на две недели

Источник материала: Виртуальный Брест

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса , сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.





"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны... Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать (как действовать дальше - ИФ)", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.





Данилов добавил, что всех граждан Украины, которые возвращаются на родину из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направлять на обсервацию. По его словам, все пункты пропуска на границе будут обеспечены тестами на коронавирус для проверки возвращающихся украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.







По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.



В Украине по последним данным подтверждены три случая заражения коронавирусом.