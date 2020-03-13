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Украина через 48 часов закрывает границу для иностранцев на две недели
13.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового
"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны... Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решение Совета национальной безопасности и обороны будем принимать (как действовать дальше - ИФ)", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.
Данилов добавил, что всех граждан Украины, которые возвращаются на родину из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направлять на обсервацию. По его словам, все пункты пропуска на границе будут обеспечены тестами на
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.
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