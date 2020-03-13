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«Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020

13.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием до 6 апреля, футбольный клуб «Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020 с 15 марта на 20 марта.

«Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020

В случае отмены или переноса церемонии открытия сезона 2020, денежные средства будут возвращены в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

«Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020

Сегодня команда провела тренировку перед ответным матчем 1/4 Кубка Беларуси против "Ислочи".

«Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020

 
Теги: Брест
 
 
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  В связи с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием до 6 апреля,...
 
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