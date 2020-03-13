|
«Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020
13.03.2020 17:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием до 6 апреля, футбольный клуб «Динамо-Брест» переносит старт продажи билетов на церемонию открытия сезона 2020 с 15 марта на 20 марта.
В случае отмены или переноса церемонии открытия сезона 2020, денежные средства будут возвращены в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Сегодня команда провела тренировку перед ответным матчем 1/4 Кубка Беларуси против "Ислочи".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь об ограничении проведения массовых мероприятий с международным участием до 6 апреля,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)