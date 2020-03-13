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Что такое День потребителя и почему он важен для каждого?
13.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
15 марта во всем мире отмечено в календаре как День потребителя.
В этом году он проходит под девизом «За ответственное потребление». Людям еще раз напоминают о важности рационального использования и освоения природных и других ресурсов и о том, в какие двери стучать, если ваши потребительские права нарушают.
В Беларуси система защиты прав потребителей состоит из государственной и общественной. В поисках защиты своих интересов со стороны государственной власти первая инстанция, куда может обратиться потребитель, – горрайисполком по месту возникновения вопроса.
Рассмотрением вопросов, возникающих из отношений между потребителями, с одной стороны, и изготовителями, продавцами, исполнителями, с другой, занимаются должностные лица местных исполнительных органов власти – уполномоченные по защите прав потребителей.
– На Гродненщине в 2019 году уполномоченными рассмотрено более 400 обращений потребителей. По результатам рассмотрения в досудебном порядке было возвращено более 43 тысяч рублей материального ущерба, составлено 30 исков в суды по вопросам защиты прав потребителей, возмещено более 16 тысяч рублей материального вреда после рассмотрения исков в суде, вынесено 6 предписаний о прекращении нарушения прав потребителей, составлено 40 протоколов об административных правонарушениях, – рассказали в управлении торговли и услуг облисполкома.
Всемирный день потребителя мы можем считать и своим личным праздиком. Независимо от возраста каждую неделю совершаем сотни сделок купли-продажи в магазинах, оплачиваем услуги и каждый раз выступаем как раз в роли потребителя. Важно знать свои права как потребителя, и уметь их защищать.
Чтобы изучить, насколько потребители Гродненской области знают свои права, управлением торговли и услуг облисполкома совместно с главным управлением идеологической работы и по делам молодежи облисполкома в начале этого года был проведен социологический опрос на тему «Права потребителей».
Результат исследования показал, что потребительская культура в регионе находится на достаточно высоком уровне, наш потребитель идет в ногу со временем и в состоянии при необходимости защитить свои права.
– Для дальнейшего повышения потребительской грамотности местными исполнительными комитетами будет продолжена информационная работа среди населения. Наиболее актуальная информация, которая касается защиты прав потребителей, будет размещаться на официальных сайтах и в региональных СМИ, – пояснили в управлении торговли и услуг облисполкома, а также напомнили, что при приобретении товара нужно внимательно знакомиться с информацией о товаре, всегда брать чек или иной документ, подтверждающий факт приобретения, и совершать покупки обдуманно.
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15 марта во всем мире отмечено в календаре как День потребителя. В этом году он проходит под девизом «За ответственное потребление». Людям еще раз напоминают о...
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