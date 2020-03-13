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Что такое День потребителя и почему он важен для каждого?

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Что такое День потребителя и почему он важен для каждого?

15 марта во всем мире отмечено в календаре как День потребителя. 

В этом году он проходит под девизом «За ответственное потребление». Людям еще раз напоминают о важности рационального использования и освоения природных и других ресурсов и о том, в какие двери стучать, если ваши потребительские права нарушают.

В Беларуси система защиты прав потреби­телей состоит из государственной и обще­ственной. В поисках защиты своих интересов со стороны государственной власти первая инстанция, куда может обратиться потреби­тель, – горрайисполком по месту возникнове­ния вопроса. 

Что такое День потребителя и почему он важен для каждого?

Рассмотрением вопросов, возни­кающих из отношений между потребителями, с одной стороны, и изготовителями, продав­цами, исполнителями, с другой, занимаются должностные лица местных исполнительных органов власти – уполномоченные по защите прав потребителей.

– На Гродненщине в 2019 году уполно­моченными рассмотрено более 400 обращений потребителей. По резуль­татам рассмотрения в досудебном порядке было возвращено более 43 тысяч рублей материального ущерба, составлено 30 исков в суды по вопро­сам защиты прав потребителей, воз­мещено более 16 тысяч рублей мате­риального вреда после рассмотрения исков в суде, вынесено 6 предписаний о прекращении нарушения прав потреби­телей, составлено 40 протоколов об административных правонарушениях, – рассказали в управлении торговли и услуг облисполкома.

Всемирный день потребителя мы можем считать и своим личным праздиком. Незави­симо от возраста каждую неделю совершаем сотни сделок купли-продажи в магазинах, оплачиваем услуги и каждый раз выступаем как раз в роли потребителя. Важно знать свои права как потребителя, и уметь их защищать.

Что такое День потребителя и почему он важен для каждого?

Чтобы изучить, насколько потребители Гродненской области знают свои права, управлением торговли и услуг облисполкома совместно с главным управлением идеологи­ческой работы и по делам молодежи облис­полкома в начале этого года был проведен социологический опрос на тему «Права потребителей».

Результат исследования показал, что по­требительская культура в регионе находится на достаточно высоком уровне, наш потреби­тель идет в ногу со временем и в состоянии при необходимости защитить свои права.

– Для дальнейшего повышения по­требительской грамотности мест­ными исполнительными комитетами будет продолжена информационная работа среди населения. Наиболее актуальная информация, которая ка­сается защиты прав потребителей, будет размещаться на официальных сайтах и в региональных СМИ, – по­яснили в управлении торговли и услуг облисполкома, а также напомнили, что при приобретении товара нужно внимательно знакомиться с информа­цией о товаре, всегда брать чек или иной документ, подтверждающий факт приобретения, и совершать покупки обдуманно.

#новости гродно
Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: из открытых интернет-источников
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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15 марта во всем мире отмечено в календаре как День потребителя.  В этом году он проходит под девизом «За ответственное потребление». Людям еще раз напоминают о...
 
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