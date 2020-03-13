Число гастарбайтеров растет четвертый год подряд. Власти медлят с решением проблемы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси четвертый год подряд растет число уехавших на заработки. В 2019 году за границей трудилось 98,4 тысячи человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. Профсоюзы не первый год напоминают властям про проблему «ощутимой» трудовой миграции.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Для сравнения: в 2014 году за пределами страны, по официальной статистике, трудилось 62,2 тысячи человек, в 2015-м — 39,4 тысячи, в 2016-м — 59,5 тысячи, в 2017-м — 83 тысячи, в 2018-м — 95,4 тысячи.

Большинство уехавших на заработки в 2019 году выбрали Россию — 74,7%. Однако этот показатель сокращается. К примеру, в 2017 году он составлял 83,9%.

По данным российского МВД, за 2019 год на миграционный учет первично поставили 163 410 белорусов, которые указали в документах, что въезжают для работы. При этом за 2018 год на работу в России, по данным МВД РФ, въехали 134 690 человек из Беларуси, за 2017-й — 124 633 человека, а за 2016-й — 97 743 человека.

Если сравнивать число уехавших на заработки в 2019 году в Россию, то это почти сопоставимо с численностью населения Барановичей, где проживает около 179 тысяч человек.

По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в 2019 году на заработки за границу из Беларуси уехал 9061 человек. В статистике департамента по гражданству и миграции МВД речь идет о тех белорусах, которые выезжают на работу за границу при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто уехал самостоятельно, в этой статистике не учитываются. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

Что власти говорят о трудовой миграции?

В феврале этого года властям в очередной раз напомнили про проблему «ощутимой» трудовой миграции. «Вызывает обеспокоенность ситуация с оттоком кадров. Так, по данным МВД Российской Федерации, за 9 месяцев прошлого года на работу в Россию выехали более 100 тысяч белорусов», — отмечали в Федерации профсоюзов.

Проблему оттока кадров за границу обсуждали на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Профсоюзы убеждены, что решение этой проблемы может стать одной из мер по улучшению социально-экономического положения отстающих районов, где «уровень средней зарплаты таков, что люди не могут приобрести необходимый минимальный перечень товаров и услуг».

Профсоюзы уже несколько лет указывают на существующую проблему.

«Мы просто теряем трудовые ресурсы. Ни для кого не секрет, что сегодня десятки, если не сотни тысяч наших граждан уехали на работу в Россию, а это значит, что мы недополучаем взносы в Фонд социальной защиты, теряем производства, которые не могут работать без высококвалифицированных кадров», — говорил еще в 2017 году председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

В организации убеждены: чтобы сдержать отток кадров, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

У властей неоднозначное отношение к трудовой миграции белорусов. В октябре 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, заявил , что «силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет». «Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — сказал президент. По его словам, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые страны уже включились за борьбу за наших специалистов, среди них как минимум Польша , Литва , Германия и Чехия . При этом Минздрав еще в начале этого года признавал проблему трудовой миграции медиков.

Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно обращал внимание на трудовую миграцию белорусов. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».

14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции.

— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции говорили в Федерации профсоюзов: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

Напомним, в 2018 году анонсировалось, что в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Как планируется, проект будет подготовлен до конца этого года. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов. Однако о работе этой группы общественности не сообщается.

Что власти обещают уезжающим на заработки специалистам, а что получается по факту?

В ноябре 2018 года Александр Лукашенко обратил внимание на отток специалистов из строительной отрасли.

«За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — озвучил цифры президент.

Власти приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. Но позже их вновь понизили .

Власти обещали также поднять зарплаты и медикам, чтобы те не уезжали из страны.