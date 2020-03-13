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Число гастарбайтеров растет четвертый год подряд. Власти медлят с решением проблемы
Источник материала: Tut.by
В Беларуси четвертый год подряд растет число уехавших на заработки. В 2019 году за границей трудилось 98,4 тысячи человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. Профсоюзы не первый год
Для сравнения:
Большинство уехавших на заработки в 2019 году выбрали Россию — 74,7%. Однако этот показатель сокращается. К примеру, в 2017 году он
По данным российского МВД, за 2019 год на миграционный учет первично
Если сравнивать число уехавших на заработки в 2019 году в Россию, то это почти сопоставимо с численностью населения Барановичей, где проживает около 179 тысяч человек.
По данным департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, в 2019 году на заработки за границу из Беларуси
Что власти говорят о трудовой миграции?
В феврале этого года властям в очередной раз
Проблему оттока кадров за границу обсуждали на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Профсоюзы убеждены, что решение этой проблемы может стать одной из мер по улучшению социально-экономического положения отстающих районов, где «уровень средней зарплаты таков, что люди не могут приобрести необходимый минимальный перечень товаров и услуг».
Профсоюзы уже несколько лет указывают на существующую проблему.
«Мы просто теряем трудовые ресурсы. Ни для кого не секрет, что сегодня десятки, если не сотни тысяч наших граждан уехали на работу в Россию, а это значит, что мы недополучаем взносы в Фонд социальной защиты, теряем производства, которые не могут работать без высококвалифицированных кадров», —
В организации убеждены: чтобы сдержать отток кадров, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».
У властей неоднозначное отношение к трудовой миграции белорусов. В октябре 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова,
В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые страны уже включились за борьбу за наших специалистов, среди них как минимум
Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно обращал внимание на трудовую миграцию белорусов. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».
14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района
— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции
Напомним, в 2018 году анонсировалось, что в Беларуси
Что власти обещают уезжающим на заработки специалистам, а что получается по факту?
В ноябре 2018 года Александр Лукашенко
«За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — озвучил цифры президент.
Власти приняли решение
Власти
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В Беларуси четвертый год подряд растет число уехавших на заработки. В 2019 году за границей трудилось 98,4 тысячи человек. Профсоюзы не первый год напоминают властям...
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