Не так страшен черт, как его малютка: о коронавирусе

Источник материала: Ежедневник

фото: mathrubhumi.com

Недавно меня попросили написать статью про страшную эпидемию.

Я не очень хотел, ведь об этом не написал только ленивый, но, в итоге, решил написать про коронавирус, как часть "нового мира", в котором логика – ничто, а средства массовой информации – все.

Итак: в декабре 2019 года в городе Ухань, что на китайщине, народ стал болеть каким-то неясным респираторным заболеванием. Заболевание было похоже на грипп: высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, вплоть до воспаления легких. Заболевших объединяло одно: они покупали или продавали что-то на рынке морепродуктов в городе Ухань. Заболевание отличалось от обычного гриппа более высокой смертностью. Через месяц, в середине января 2020 года был выявлен возбудитель- nCoV-2019. Вирус относится к группе коронавирусов. Это, так называемые, зоонозы – вирусы, вызывающие заболевания у животных, но болеть ими могут и люди. Вирус мутировал и теперь может передаваться от человека к человеку, что особенно неприятно. Мир в последние десятилетия уже сталкивался с вирусами этой группы. Достаточно вспомнить MERS- ближневосточный респираторный синдром и SARS- тяжелый острый респираторный синдром. К концу января, с помощью специального анализа крови, было выявлено несколько десятков тысяч заболевших, подавляющее большинство в Китае, где введен…строжащий карантин. И с этого момента мир сошел с ума.

Несколько дней назад я прослушал вебинар, который проводил для израильских врачей профессор Итамар Гротто, исполняющий обязанности главы минздрава Израиля. Пикантность ситуации придавало то, что сам профессор вел вебинар из дома, находясь в двухнедельном карантине после возвращения из Японии. Там он занимался вопросом возвращения на Родину израильтян, застрявших на круизном корабле у берегов Японии, в связи со вспышкой заболевания коронавирусом на судне.

А теперь данные от профессора Гротто.

Вирус nCoV-2019 передается капельным путем, т.е. при попадании слюны больного на потенциальную жертву, как, например, грипп.

Каждый год 3-5 миллионов людей в мире болеют гриппом, из них умирают 290.000-650 человек. По статистике на начало марта 2020 года коронавирусом заболели 90936 человек, умерли 3117, выздоровели 48017. Да, смертность при короне (3.4%) в три раза выше, чем при гриппе, но, во-первых, несравнимо количество заболевших, а, во-вторых, непонятно, учитываются ли в статистике легкие случаи заболевания, а их большинство.

С другой стороны, от Эбола в 2014 умерло 11325 человек при 28600 заразившихся (смертность 50%), а от SARS - 774 человека из 8098 заболевших (смертность 9.5%).

Единственное в чем коронавирус лидирует — это количество стран, где есть заболевшие — 92 страны.

Кроме того необходимо отметить, что большинство из умерших – люди очень пожилые со сниженным иммунитетом. Это та же группа населения, которая чаще всего умирает от гриппа.

А теперь то, что я думаю по этому поводу.

Надо ли вводить меры картина? Конечно надо, особенно в местах, связанных с провинцией Ухань. Но соответствуют ли данные меры серьезности проблемы? Однозначно нет.

Мы живем в обществе постмодерна, которым управляют не политики, пользуясь рекомендациями советников, как правило, людей более или менее компетентных, а общественное мнение. Общественное мнение заставляет политиков – выборных лиц, идти у себя на поводу, иначе их просто не выберут в следующий раз.

А общественное мнение формируется средствами массовой информации. Журналисты гонятся за эффектной картинкой, это их работа. Круг замкнулся. Таким образом, миром правит не логика и разум, а эмоции. И эмоции приводят к массовой истерии.

Поэтому "страдания" палестинских детей интересуют все прогрессивное человечество, а массовые убийства в Руанде никого. Поэтому мир рукоплещет безграмотной Гретте Тунберг и любые возражения по поводу глобального потепления встречаются в штыки. Поэтому….Список можно продолжать бесконечно.

Наступила эра непрофессионалов, теперь они называются красивыми словами "коучер" и "эксперт". В дискуссии выигрывает тот, кто громче кричит, и к кому благосклоннее средства массой информации.

Ну и последний, самый интересный для меня вопрос, а кому вся эта паника выгодна?

Думаю, опять, умным. Они, эти люди, не кричат с экранов телевизоров, а тихо…сидят у экранов своих компьютеров и играют на понижение!

Всем здоровья физического, а, главное, психического!

Виктор Леви, Сноб