БелЖД вводит дезинфекционный режим. Создан штаб, разработан план

Источник материала: Виртуальный Брест

Данные меры обеспечиваются в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2013 № 129.





Для координации профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на Белорусской железной дороге создан штаб под руководством главного инженера БЖД. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь на белорусской магистрали разработан соответствующий план мероприятий, которым предусмотрено проведение усиленного дезинфекционного режима на железнодорожных вокзалах, в подвижном составе, в столовых, культурно-спортивных центрах, санаторно-оздоровительных подразделениях, а также санитарно-бытовых помещениях предприятий БЖД.

Так, на вокзалах и в пассажирских поездах белорусского формирования, а также моторвагонном подвижном составе увеличена кратность влажной уборки с применением дезинфицирующих средств санитарных узлов, салонов и тамбуров вагонов, протирка или мойка сидений, подлокотников, дверей, ручек дверей, поручней, оконных стекол и рам, багажных полок, стен, труб и т.д.

Вокзальные комплексы Белорусской железной дороги обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук.

Все поезда локомотивной тяги Белорусской железной дороги укомплектованы противоэпидемическими укладками. В случае обращения или выявления пассажиров с симптомами заболевания вирусной инфекции сотрудники БЖД готовы провести необходимые мероприятия.

В поездах международного сообщения формирования белорусской магистрали работники поездных бригад обращают особое внимание на пассажиров с признаками недомогания, осуществляется анкетирование пассажиров на предмет посещения стран, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новым типом коронавируса . Информация о данных лицах сообщается установленным порядком в учреждения здравоохранения.

Кроме этого, Белорусская железная дорога организовала дополнительное обучение работников поездных бригад по вопросам соблюдения мер личной и общественной безопасности, профилактики заболеваний, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении лиц с симптомами неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Все профилактические мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, проводятся на Белорусской железной дороге в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Государственными пограничным и таможенным комитетами. Также по данным вопросам, в том числе и по организации движения поездов, Белорусская железная дорога находится в постоянном контакте со всеми железнодорожными администрациями-партнерами.