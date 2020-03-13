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БелЖД вводит дезинфекционный режим. Создан штаб, разработан план
13.03.2020 19:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Данные меры обеспечиваются в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2013 № 129.
Для координации профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на Белорусской железной дороге создан штаб под руководством главного инженера БЖД. В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь на белорусской магистрали разработан соответствующий план мероприятий, которым предусмотрено проведение усиленного дезинфекционного режима на железнодорожных вокзалах, в подвижном составе, в столовых, культурно-спортивных центрах, санаторно-оздоровительных подразделениях, а также санитарно-бытовых помещениях предприятий БЖД.
Так, на вокзалах и в пассажирских поездах белорусского формирования, а также моторвагонном подвижном составе увеличена кратность влажной уборки с применением дезинфицирующих средств санитарных узлов, салонов и тамбуров вагонов, протирка или мойка сидений, подлокотников, дверей, ручек дверей, поручней, оконных стекол и рам, багажных полок, стен, труб и т.д.
Вокзальные комплексы Белорусской железной дороги обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук.
Все поезда локомотивной тяги Белорусской железной дороги укомплектованы противоэпидемическими укладками. В случае обращения или выявления пассажиров с симптомами заболевания вирусной инфекции сотрудники БЖД готовы провести необходимые мероприятия.
В поездах международного сообщения формирования белорусской магистрали работники поездных бригад обращают особое внимание на пассажиров с признаками недомогания, осуществляется анкетирование пассажиров на предмет посещения стран, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения новым типом
Кроме этого, Белорусская железная дорога организовала дополнительное обучение работников поездных бригад по вопросам соблюдения мер личной и общественной безопасности, профилактики заболеваний, проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении лиц с симптомами неинфекционных и инфекционных заболеваний.
Все профилактические мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, проводятся на Белорусской железной дороге в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Государственными пограничным и таможенным комитетами. Также по данным вопросам, в том числе и по организации движения поездов, Белорусская железная дорога находится в постоянном контакте со всеми железнодорожными администрациями-партнерами.
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Данные меры обеспечиваются в соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к условиям пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте»,...
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