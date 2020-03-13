ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

13.03.2020 20:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стало известно, что из-за коронавируса «Белавиа» отменяет некоторые рейсы в Европу и Азию, а также города России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

Всего отмены коснулись более 20 стран. Полный список доступен на сайте авиаперевозчика.

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Изменения будут действовать до конца апреля. Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме.

«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

Временная приостановка курсирования составов и у БЖД. Речь идет о поездах из Бреста и Москвы в Прагу. Причина: прекращение трансграничного движения через территорию Чехии. Также с 14 марта отменяются поезда МинскБрест – Минск. А с 15-го – в обратном направлении. Сроки возврата билетов не ограничены. Пассажиров просят уточнять информацию по телефону 105.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

С 15 марта границы для иностранцев – в том числе и белорусов – закрывает Украина. Ограничения продлятся как минимум две недели. 13 марта зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

«Белавиа» и БЖД отменяют некоторые рейсы в Европу и Азию из-за коронавируса

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Стало известно, что из-за коронавируса «Белавиа» отменяет некоторые рейсы в Европу и Азию, а также города России, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджетники показали февральские расчетники. Минтруда рассказало, почему у них снизились заработки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика