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Меркель переходит на онлайн-общения с иностранными лидерами

13.03.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Учитывая ситуацию в мире несколько встреч и переговоров немецких политиков пройдут в виде видеоконференций.

Об этом сообщили журналистам в Берлине на брифинге 13 марта, сообщает ukrinform.ua.

"Канцлер Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем 16 марта в форме видеоконференции. Планировался визит Вучич, но учитывая ситуацию было принято решение провести переговоры таким образом", - сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

19 марта таким же образом пройдет общение Меркель с люксембургским коллегой Ксавье Беттелом.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вместо визитов на следующей неделе также проведет общение с коллегами с помощью видеосвязи.
 
 
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Учитывая ситуацию в мире несколько встреч и переговоров немецких политиков пройдут в виде видеоконференций.
 
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