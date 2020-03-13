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Валютный рынок штормит. К чему готовиться в ближайшее время и как сэкономить на покупке валюты
Источник материала: Tut.by
Валютный рынок — как Беларуси, так и некоторых других стран ЕАЭС — на этой неделе штормит. В нашей стране в понедельник рубль существенно
С чем связана нестабильная ситуация на валютном рынке?
Резкое ослабление белорусского рубля к евро и доллару в понедельник на этой неделе
Цены на нефть
Какие сейчас курсы валют в обменниках?
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 13 марта доллар
В большинстве банков к вечеру пятницы, 13 марта, курс продажи доллара был ниже 2,4 рубля. Выше — только в некоторых обменниках Беларусбанка и Дабарабыта (2,41 рубля и 2,4 рубля соответственно). Самый выгодный курс, по которому сейчас можно купить американскую валюту, у Paritetbank — 2,352 рубля.
У Paritetbank сейчас также самый высокий курс продажи евро — 2,625 рубля. Самый высокий курс продажи банком евро — у БСБ Банк (2,695 рубля).
Где сейчас выгоднее покупать валюту: в обменниках, снимать через банкоматы?
В банкоматах некоторых банков можно обменять валюту прямо в банкоматах. К примеру, у Альфа Банка сейчас одинаковы курс продажи доллара как в обменниках, так и в банкоматах — 2,38 рубля. Но зато А-курс (специальная услуга по обмену валюты между счетами в BYN и USD в мобильном приложении InSync) банк продает и покупает американскую валют по 2,339 рубля. То есть если эта услуга подключена, то можно обменять рубли на доллары на этому курсу, переведя их на валютный счет, а затем снять в банкомате доллары. На 100 долларах, если сравнивать А-курс и обменники, сейчас можно сэкономить 4,1 рубля.
К примеру, в Белинвестбанке курс продажи доллара по карточке — 2,36 рубля, а в обменниках — 2,37−2,375 рубля.
Как может развиваться ситуация на валютном рынке на предстоящей неделе?
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отмечает, что на этой неделе доллар и евро сильно выросли по отношению к белорусскому рублю, а российский рубль упал.
— Доллар за неделю прибавил 4,49%, евро — 3,85%, а российский рубль потерял 3,78%. Что касается валютной корзины, она за неделю выросла на 0,15%. Стоит обратить внимание на эту цифру, она достаточно скромная, — подчеркивает аналитик. — С одной стороны, судя по колебаниям отдельных валют, неделя выдалась достаточно бурной, с другой — с белорусским рублем практически ничего не произошло. Все, что мы видели с отдельными валютами — это отражение сильного падения российского рубля к доллару, которое в свою очередь было вызвано обвалом нефтяных цен после развала сделки ОПЕК плюс (это соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацей стран-экспортеров нефти и другими крупными производителями нефти, которые не являются официальными членами ОПЕК — прим.авт.).
В самом начале прошлой недели цена нефти упала 31,4 доллара за баррель марки Brent. В ходе недели она восстанавливалась до 40 долларов и к концу пятницы торгуется на уровне 35 долларов за баррель.
— Прогноз на следующую неделю у меня достаточно пессимистичный. Цена нефти снова может пойти вниз и вновь протестировать уровень 31,4 доллара, а может пойти и ниже, — говорит Вадим Иосуб. — Для белорусского рубля это означает дальнейший рост доллара и евро с одновременным снижением российского рубля. При таком сценарии доллар может вырасти до 2,45 рубля, евро — до 2,72, а российский рубль может снизиться до 3,07 за 100 российских.
Эксперт говорит, что сейчас невозможно сказать, сколько еще доллар будет расти к белорусскому рублю.
— Продолжительности падения белрубля к доллару никто не знает. Рост доллара к белорусскому рублю будет зависеть от того, как долго будет он расти к российскому рублю и в первую очередь от динамики нефти, — поясняет эксперт.
Что будет с ценами на импортные товары?
Торговые сети, которые продают продукты питания, отмечают, что цены не выросли, но не исключают их повышения на импорт. В первую очередь — из-за возможного роста цен у поставщиков.
— Пока что ситуация на валютном рынке не повлияла на стоимость товаров в наших магазинах. Продукция реализуется по прежним ценам. Однако из общения с поставщиками импортных товаров мы понимаем, что те готовятся повысить расценки. Какое решение мы примем в ответ, будет зависеть от различных факторов: что это за товар, насколько изменится цена, сильный ли бренд и т.д. Однако конкретно сейчас валютные тенденции на нас не отражаются, — отмечает директор по маркетингу сети магазинов «Соседи» Андрей Янюк.
В торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику,
Курсы валют отразятся не только на стоимости товаров в сетевых магазинах, но и у средних и мелких предпринимателей. Однако не стоит ожидать резкого роста цен, убежден Владимир Карягин, председатель президиума высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства».
Как быть с рублями, которые на руках?
Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб ранее
— Судя по курсу валютной корзины, с самим белорусским рублем ничего не происходит, рост курсов доллара и евро компенсируется падением российского рубля. То есть это не обвал белорусского рубля, а влияние внешних факторов, — говорит он.
По словам эксперта, «чего ждать в ближайшие дни, не очень понятно». В целом, говорит Вадим Иосуб, готовиться к чему-либо уже поздно, потому что «все, что могло произойти, уже произошло».
— Максимальный рост иностранных валют уже произошел. Если у человека есть деньги, которые он хотел бы сберегать, моя рекомендация будет такой же, какую я мог бы дать неделю или месяц назад. Половину сбережений я бы положил на депозит в белорусских рублях с максимально возможной ставкой, а вторую половину разделил между долларом и евро, — советует Вадим Иосуб. — Если кто-то по старой привычке захочет «сберечь» деньги, купив холодильник или телевизор, то он эти деньги не сбережет, а потратит. Если у человека нет телевизора, он может купить телевизор, но в остальных случаях делать это не имеет смысла.
Какие риски существуют для бизнеса?
Из-за карантинных мероприятий многие компании по всему миру испытывают проблемы со сроками поставок, отменяют массовые мероприятия и несут убытки. ООН прогнозирует, что потери мировой экономики от последствий пандемии в этом году могут достигнуть 2 трлн долларов.
Для успешного функционирования любому предприятию нужны сырьё, ресурсы, инструменты, техника, расходные материалы и многое другое, что зачастую попадает в распоряжение заказчику через длинную цепочку поставок. Эта цепочка может включать в себя множество звеньев, участвующих в доставке заказанного товара. Во многих случаях присутствуют поставщики из других стран. И проникновение коронавируса в цепочки поставок в последнее время стало весьма болезненным фактором для бизнеса.
Банк Дабрабыт провел анализ своей клиентской базы на предмет потенциальной уязвимости своих крупных клиентов перед проблемами, которые могут возникнуть в их цепочках поставок, и поделился своими выводами. По мнению специалистов банка, наиболее подвержены этому риску отрасли, связанные с компьютерами, мобильными телефонами и бытовой техникой. К этому располагает специфика географии расположения производств — ведь многие из них расположены в Китае.
«Почувствовать на себя последствия коронавируса может вся оптово-розничная торговля техникой. Поскольку, выражаясь «вирусной» терминологией, несмотря на отсутствие прямых контрактов, эта отрасль является «контактом второго уровня», — уточнил заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Клочко.
Также в зоне риска находится все, что связано с автозапчастями, так как данная отрасль также сосредоточена на азиатских рынках. Малый бизнес, занимающийся сервисом, сопровождением, закупкой, реализацией комплектующих и любого рода инструментов, тоже может пострадать.
«Менее очевидно, но так же предсказуемо, что при сравнительно небольшом уровне прямого импорта из Китая, белорусские компании на 70−80% зависимы от крупных европейских производителей, которые в свою очередь, используют компоненты и сырье из стран с очень широкой географией. А азиатские страны занимают первые строки в этом перечне», — резюмировал Александр Клочко.
Но есть и хорошие новости! В относительно стабильной зоне у нас остаются производители продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Эксперты Банка Дабрабыт считают, что наиболее подходящим средством для быстрого создания новой и восстановления существующей цепи поставок является международный факторинг.
Международный факторинг представляет собой подвид факторинговой операции, который обеспечивает расчеты и сервисное сопровождение финансирования поставок товаров и услуг с отсрочкой платежа в условиях, когда поставщик и покупатель являются резидентами разных государств. Он используется для работы по долгосрочным или бессрочным внешнеэкономическим контрактам, характеризующимся регулярностью поставок и тенденцией к увеличению товарооборота.
Хроника событий последних дней на валютном рынке
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта
Белорусские банки 9 марта еще до окончания торгов начали
По итогам торгов 9 марта доллар и евро
Вечером 9 марта самый высокий курс продажи доллара в обменниках был 2,42 рубля, а евро — 2,77 рубля. В обменниках и магазинах с техникой и электроникой
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас днем 9 марта
В Нацбанке сказали, что наблюдают за ситуацией. Регулятор не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами,
10 марта белорусский рубль
В среду, 11 марта, на торгах белорусский рубль
Банки
Ситуацию с курсом белорусского рубля 11 марта
— В последнее время произошел отскок. [Рубль укрепился.] Никакой паники на валютном рынке нет. Очередей в обменных пунктах тоже нет. Ситуация будет выравниваться. Нацбанк проводит взвешенную валютную политику. Людям нет никакого смысла волноваться. Ситуация стабильная и предсказуемая, — считает премьер-министр Беларуси.
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль снова начал
Банки еще утром 12 марта, сразу после первых результатов сегодняшних торгов,
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TUT.BY собрал самое важное по ситуации на валютном рынке за последние дни и поинтересовался у эксперта, по какому сценарию может развиваться ситуация с белорусским...
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