Бюджетники показали февральские расчетники. Минтруда рассказало, почему у них снизились заработки

Источник материала: Tut.by

Многие бюджетники уже получили расчетники за февраль. Жалоб и негодований по поводу сумм в них стало гораздо меньше, чем было в январе. Однако у некоторых все-таки возникли вопросы. Министерство труда и соцзащиты проанализировало начисления в присланных в нашу редакцию расчетниках и отметило, что разбежки в зарплатах за февраль с январем и прошлогодними никак не связаны с переходом на новую систему оплаты труда. FINANCE.TUT.BY узнал, с чем связано падение февральских заработков отдельных бюджетников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов

Зарплаты бюджетников, напомним, с 1 января этого года считают по новой системе. Среди основных новшеств: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Однако в каждой из сфер — образовании, здравоохранении, спорте и других — по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

Получив январские расчетники, не все работники остались довольны суммами в них — у многих они отличались от декабрьских в меньшую сторону. В нашу редакцию, в Минтруда и профильные министерства, Комитет государственного контроля и прочие ведомства посыпались обращения от бюджетников с фотографиями расчетных листов за последний месяц прошлого года и первый этого, а также просьбами разобраться, почему же упала зарплата, ведь президент сказал ни на рубль меньше при той же нагрузке.

Чиновники стали проверять. Выяснилось, что в некоторых случаях работники действительно получили меньше. И КГК, и Минтруда, и другие ведомства пришли к выводу, что причина этому не новая система начисления, а человеческий фактор. Многим работником заработки посчитали с ошибками, недоплаченное в итоге им вернули. Были и те, кто неправильно сравнил суммы — без вычета премий и прочих выплат и учета других нюансов. Вроде, разобрались. Однако по февральским зарплатам у отдельных работников вновь возникли вопросы. Стоит отметить, что жалоб на то, что и февральские зарплаты оказались ниже прошлогодних, меньше чем в прошлом месяце. И если в январе расчетники присылали какие-то определенные группы бюджетников, к примеру, воспитатели, медсестры, учителя, то сейчас это действительно отдельные случаи.

«Немного добавили в сравнение с январем, но все равно меньше, чем даже была в ноябре прошлого года»

Обратилась к нам сотрудница одного из республиканских унитарных предприятий, работающего в туристической сфере. В феврале она получила минимальную зарплату 375 рублей, хотя в январе 502,41 рубля. В феврале работникам не дали премию.

— Я специалист визового отдела. В принципе, зарплаты у нас и так невысокие. Конечно весной и летом как-то побольше, можно даже жить. В другое время у меня выходит по рублей 500. Это оклад плюс премии, дополнительные выплаты за выполнение и перевыполнение доведенных планов, — рассказывает девушка. — Но в этом месяце нам сказали, что организация в целом план не выполнила, поэтому дополнительных выплат мы не получим. Но наш отдел план не только выполнил, но и перевыполнил. Однако мы то получили голую минималку. В январе у нас тоже были зарплаты ниже чем в прошлом году, но незначительно.

Работница подозревает, что «снижение зарплат только объяснили невополнением плана. На самом деле это из-за перехода на новую систему расчетов», ведь теперь часть выплат, в частности премия, платится на усмотрение руководителей.

В Минтруда пояснили, что республиканские унитарные предприятия не являются бюджетными организацими. Поэтому их сотрудники не относятся к бюджетникам. К слову, это не первый случай, когда люди обращаются с вопросами по начислению зарплат бюджетникам, но к бюджетникам не относятся.

Расчетники также прислала учительница одной из минских гимназий. Говорит, что в феврале получила меньше, чем в ноябре прошлого года, не говоря уже про декабрь. Хотя часов стало больше.

— Получила расчетник за февраль. Стало обидно. Немного добавили в сравнение с январем, но зарплата все равно меньше, чем даже была в ноябре прошлого года. А если посчитать, что часов с января стало больше, то это вообще непонятная ситуация, — рассказывает учитель. — Бухгалтер наша пояснила, что разница вышла из-за новой системы начисления. Премии у меня большие были и остались, здесь я ничего не хочу сказать. Руководство нас ценит и поощряет. Но, почему-то, сумма в расчетнике все равно уменьшилась. Не только у меня, но и у других учителей. И разница больше 100 рублей.

Суммы в расчетниках, которые прислала нам педагог, действительно сильно отличаются. В ноябре начислили 1 536,26 рубля, в декабре — 1 688,89 в январе всего 1330,29, а в феврале — 1476,74.

С зарплатой учителя помогло разобраться Минтруда. Специалисты нашли из-за чего произошло сильное снижение в январе.

— При начислении заработной платы за январь 2020 года новая система оплаты труда применена правильно, — комментируют специалисты. — Вместе с тем бухгалтером не была учтена увеличившаяся с января 2020 года педнагрузка на 3,1 часа. В результате за январь учителю недоначислили 136 рублей. Эта сумма будет выплачена педагогу в аванс 18 марта.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты отметили, что подобная ошибка могла произойти в любом месяце любого года и никак не связана с переходом на новую систему оплаты труда.

— Зарплата за февраль начислена правильно. В сопоставимых условиях размер заработной платы февраля к декабрю не снизился, — сказали в Минтруда. — Чтобы сопоставить заработки из декабрьской зарплаты необходимо исключить премию за ноябрь 2019 года премию за декабрь за счет экономии, разовые выплаты — замены и стимулирующие занятия. Из февральской зарплаты тоже исключаются разовые выплаты — замены и стимулирующие занятия, а также выплата на приобретение методической литературы. Плановые премии за декабрь прошлого года, январь и февраль 2020 выплачены «месяц в месяц», то есть за декабрь — в декабре, за январь — в январе, за февраль — в феврале.

Таким образом, говорят специалисты ведомства, с учетом плановых премий начисленная заработная плата составила за декабрь 1 313,58 рубля, за январь с учетом доначисления 136 рублей — 1 459,67, а за февраль — 1 455,08 рубля — уменьшение объясняется тем, что один день учитель находилась на курсах.

«Может, мы ошибаемся, но кажется, посчитано не от того оклада»

Не все еще разобрались и с январскими зарплатами, остались сомнения в правильности их начислений. Проанализировать ее расчетники попросила работница Центре дополнительного образования.

— Мы с мужем посмотрели в расчетники за прошлый год и за январь этого, посчитали все и нам показалось, что сумма в январе вышла немного неверные, есть недостачи, — говорит собеседница. — Может, мы ошибаемся конечно, все-таки новая система, еще не все понятно. Но кажется, посчитано не от того оклада, да и другие нюансы есть. Собрания с разъяснениями, как теперь будут считаться заработки, у нас не проводилось, обратилась в бухгалтерию. Там сказали, что все начисления верны, особо не объясняли. Но хочется все же какого-то понимания. За февраль расчетники еще не получили, поэтому не знаю, что там будут за суммы.

В Минтруда проанализировали расчетные листки за декабрь и январь. Оказалось, что снижение заработной платы все-таки не допущено.

— В этом случае, чтобы сопоставить январские начисления с декабрьскими, необходимо вычесть премии и надбавки за счет экономии, материальную помощь, выплату на приобретение методической литературы, — поясняют специалисты Минтруда. — При этом в январе этот работник два дня находился в отпуске за свой счет. При условии отработки полной нормы рабочего времени его начисленная заработная плата превышала бы начисленную за декабрь на 46 рублей. Исходя из расчетного листка за февраль (его в Минтруда тоже получили и проанализировали — прим. авт.) начисленная заработная плата по сравнению с январем, при условии полной отработки месяца, больше почти на 80 рублей.

Прислали нам свои расчетные листы еще несколько бюджетников — соцработник, учитель начальной школы и воспитатель детского сада. У них февральские суммы тоже снизились относительно январских — на 27 — 35 рублей. Но в первом случае это произошло из-за того, что работник был несколько дней в отпуске за свой счет, а двое других — уходили на больничный.

В Минтруда напомнили, что при сопоставлении размеров заработной платы в старых и новых условиях не учитываются выплаты за счет экономии, разовые выплаты — оплата часов по замене, стимулирующих занятий, доплаты за совмещение, за работу в праздничные и выходные дни, сверхурочное время, в ночное время и прочие. Не нужно учитывать выплаты, которые не являются элементами зарплаты — материальная помощь, выплата на приобретение методической литературы, единовременная выплата на оздоровление. Но если есть основания, указанные выплаты работнику производятся.