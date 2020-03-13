ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бюджетники показали февральские расчетники. Минтруда рассказало, почему у них снизились заработки

13.03.2020 20:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Многие бюджетники уже получили расчетники за февраль. Жалоб и негодований по поводу сумм в них стало гораздо меньше, чем было в январе. Однако у некоторых все-таки возникли вопросы. Министерство труда и соцзащиты проанализировало начисления в присланных в нашу редакцию расчетниках и отметило, что разбежки в зарплатах за февраль с январем и прошлогодними никак не связаны с переходом на новую систему оплаты труда. FINANCE.TUT.BY узнал, с чем связано падение февральских заработков отдельных бюджетников.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов

Зарплаты бюджетников, напомним, с 1 января этого года считают по новой системе. Среди основных новшеств: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Однако в каждой из сфер — образовании, здравоохранении, спорте и других — по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

Получив январские расчетники, не все работники остались довольны суммами в них — у многих они отличались от декабрьских в меньшую сторону. В нашу редакцию, в Минтруда и профильные министерства, Комитет государственного контроля и прочие ведомства посыпались обращения от бюджетников с фотографиями расчетных листов за последний месяц прошлого года и первый этого, а также просьбами разобраться, почему же упала зарплата, ведь президент сказал ни на рубль меньше при той же нагрузке.

Чиновники стали проверять. Выяснилось, что в некоторых случаях работники действительно получили меньше. И КГК, и Минтруда, и другие ведомства пришли к выводу, что причина этому не новая система начисления, а человеческий фактор. Многим работником заработки посчитали с ошибками, недоплаченное в итоге им вернули. Были и те, кто неправильно сравнил суммы — без вычета премий и прочих выплат и учета других нюансов. Вроде, разобрались. Однако по февральским зарплатам у отдельных работников вновь возникли вопросы. Стоит отметить, что жалоб на то, что и февральские зарплаты оказались ниже прошлогодних, меньше чем в прошлом месяце. И если в январе расчетники присылали какие-то определенные группы бюджетников, к примеру, воспитатели, медсестры, учителя, то сейчас это действительно отдельные случаи.

«Немного добавили в сравнение с январем, но все равно меньше, чем даже была в ноябре прошлого года»

Обратилась к нам сотрудница одного из республиканских унитарных предприятий, работающего в туристической сфере. В феврале она получила минимальную зарплату 375 рублей, хотя в январе 502,41 рубля. В феврале работникам не дали премию.

— Я специалист визового отдела. В принципе, зарплаты у нас и так невысокие. Конечно весной и летом как-то побольше, можно даже жить. В другое время у меня выходит по рублей 500. Это оклад плюс премии, дополнительные выплаты за выполнение и перевыполнение доведенных планов, — рассказывает девушка. — Но в этом месяце нам сказали, что организация в целом план не выполнила, поэтому дополнительных выплат мы не получим. Но наш отдел план не только выполнил, но и перевыполнил. Однако мы то получили голую минималку. В январе у нас тоже были зарплаты ниже чем в прошлом году, но незначительно.

Работница подозревает, что «снижение зарплат только объяснили невополнением плана. На самом деле это из-за перехода на новую систему расчетов», ведь теперь часть выплат, в частности премия, платится на усмотрение руководителей.

В Минтруда пояснили, что республиканские унитарные предприятия не являются бюджетными организацими. Поэтому их сотрудники не относятся к бюджетникам. К слову, это не первый случай, когда люди обращаются с вопросами по начислению зарплат бюджетникам, но к бюджетникам не относятся. 

Расчетники также прислала учительница одной из минских гимназий. Говорит, что в феврале получила меньше, чем в ноябре прошлого года, не говоря уже про декабрь. Хотя часов стало больше.

— Получила расчетник за февраль. Стало обидно. Немного добавили в сравнение с январем, но зарплата все равно меньше, чем даже была в ноябре прошлого года. А если посчитать, что часов с января стало больше, то это вообще непонятная ситуация, — рассказывает учитель. — Бухгалтер наша пояснила, что разница вышла из-за новой системы начисления. Премии у меня большие были и остались, здесь я ничего не хочу сказать. Руководство нас ценит и поощряет. Но, почему-то, сумма в расчетнике все равно уменьшилась. Не только у меня, но и у других учителей. И разница больше 100 рублей.

Суммы в расчетниках, которые прислала нам педагог, действительно сильно отличаются. В ноябре начислили 1 536,26 рубля, в декабре — 1 688,89 в январе всего 1330,29, а в феврале — 1476,74.

С зарплатой учителя помогло разобраться Минтруда. Специалисты нашли из-за чего произошло сильное снижение в январе.

— При начислении заработной платы за январь 2020 года новая система оплаты труда применена правильно, — комментируют специалисты. — Вместе с тем бухгалтером не была учтена увеличившаяся с января 2020 года педнагрузка на 3,1 часа. В результате за январь учителю недоначислили 136 рублей. Эта сумма будет выплачена педагогу в аванс 18 марта.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты отметили, что подобная ошибка могла произойти в любом месяце любого года и никак не связана с переходом на новую систему оплаты труда.

— Зарплата за февраль начислена правильно. В сопоставимых условиях размер заработной платы февраля к декабрю не снизился, — сказали в Минтруда. — Чтобы сопоставить заработки из декабрьской зарплаты необходимо исключить премию за ноябрь 2019 года премию за декабрь за счет экономии, разовые выплаты — замены и стимулирующие занятия. Из февральской зарплаты тоже исключаются разовые выплаты — замены и стимулирующие занятия, а также выплата на приобретение методической литературы. Плановые премии за декабрь прошлого года, январь и февраль 2020 выплачены «месяц в месяц», то есть за декабрь — в декабре, за январь — в январе, за февраль — в феврале.

Таким образом, говорят специалисты ведомства, с учетом плановых премий начисленная заработная плата составила за декабрь 1 313,58 рубля, за январь с учетом доначисления 136 рублей — 1 459,67, а за февраль — 1 455,08 рубля — уменьшение объясняется тем, что один день учитель находилась на курсах.

«Может, мы ошибаемся, но кажется, посчитано не от того оклада»

Не все еще разобрались и с январскими зарплатами, остались сомнения в правильности их начислений. Проанализировать ее расчетники попросила работница Центре дополнительного образования.

— Мы с мужем посмотрели в расчетники за прошлый год и за январь этого, посчитали все и нам показалось, что сумма в январе вышла немного неверные, есть недостачи, — говорит собеседница. — Может, мы ошибаемся конечно, все-таки новая система, еще не все понятно. Но кажется, посчитано не от того оклада, да и другие нюансы есть. Собрания с разъяснениями, как теперь будут считаться заработки, у нас не проводилось, обратилась в бухгалтерию. Там сказали, что все начисления верны, особо не объясняли. Но хочется все же какого-то понимания. За февраль расчетники еще не получили, поэтому не знаю, что там будут за суммы.

В Минтруда проанализировали расчетные листки за декабрь и январь. Оказалось, что снижение заработной платы все-таки не допущено.

— В этом случае, чтобы сопоставить январские начисления с декабрьскими, необходимо вычесть премии и надбавки за счет экономии, материальную помощь, выплату на приобретение методической литературы, — поясняют специалисты Минтруда. — При этом в январе этот работник два дня находился в отпуске за свой счет. При условии отработки полной нормы рабочего времени его начисленная заработная плата превышала бы начисленную за декабрь на 46 рублей. Исходя из расчетного листка за февраль (его в Минтруда тоже получили и проанализировали — прим. авт.) начисленная заработная плата по сравнению с январем, при условии полной отработки месяца, больше почти на 80 рублей.

Прислали нам свои расчетные листы еще несколько бюджетников — соцработник, учитель начальной школы и воспитатель детского сада. У них февральские суммы тоже снизились относительно январских — на 27 — 35 рублей. Но в первом случае это произошло из-за того, что работник был несколько дней в отпуске за свой счет, а двое других — уходили на больничный.

В Минтруда напомнили, что при сопоставлении размеров заработной платы в старых и новых условиях не учитываются выплаты за счет экономии, разовые выплаты — оплата часов по замене, стимулирующих занятий, доплаты за совмещение, за работу в праздничные и выходные дни, сверхурочное время, в ночное время и прочие. Не нужно учитывать выплаты, которые не являются элементами зарплаты — материальная помощь, выплата на приобретение методической литературы, единовременная выплата на оздоровление. Но если есть основания, указанные выплаты работнику производятся.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, почему у отдельных работников февральские зарплаты получились меньше январских и прошлогодних.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валютный рынок штормит. К чему готовиться в ближайшее время и как сэкономить на покупке валюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика