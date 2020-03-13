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Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

13.03.2020 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась совместная выставка молодых художников региона "Усе разам-7", передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Милорад Палачич

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Олеся Орлова рядом со своей картиной

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Председатель Брестской областной организации общественного объединения "Белорусский союз художников" художник-ювелир Николай Кузьмич на вставке

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

В экспозиции представлено более 70 произведений 41 автора из Бреста, Пинска и Столина. Все работы очень разноплановые - по видам и жанрам, манере и технике исполнения, стилям и направлениям. Это живопись, графика, скульптура, другие арт-объекты. Открывая вернисаж, директор выставочного зала центра Екатерина Шевченко заметила, что полюбившийся и художникам, и зрителям проект дает возможность одним заявить о себе, другим - открыть новые имена. "Интерес к выставке растет, и это радует. Почти все представленные работы были одобрены выставкомом. Их авторы - молодые, талантливые, смелые, зачастую дерзкие, яркие, творческие люди", - подчеркнула она.

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

"Портрет Вангога", автор Марина Балык

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Картина Андрея Исаева

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Несмотря на молодость, многие участники уже имеют опыт выставочной деятельности, в том числе в проекте "Усе разам". В совершенно новой для себя технике представил работу Мировлад Палачич. Его "Афродита" выполнена не кисточкой, а с помощью искусственного золота и эпоксидной смолы. Федору Бажину для полотна "Заяц" понадобились сотни проездных билетов общественного транспорта. Владимир Скоморощенко специально к выставке подготовил монументальное произведение "Гістарычныя асобы Беларусі", выполненное в технике цифровой печати. Невозможно пройти мимо инсталляции Марины Балык "Портрет Ван Гога", хочется подолгу рассматривать металлические скульптуры Антона Мартынюка.

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Виолетта Исаева, картина "Влюбленные"

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Федор Бажин, "Заяц"

Председатель областного отделения Белорусского союза художников Петр Кузьмич поздравил молодых коллег с очередным этапом в их творчестве и пожелал не останавливаться в развитии.

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области

Высокий уровень работ оценил также заместитель начальника отдела управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан. По его мнению, одна из лучших выставочных площадок Бреста предоставлена молодым художникам по праву. "Кроме того, у нас в городе появляется достаточно большое количество новых выставочных пространств, есть краеведческий и художественный музеи, кинотеатры. Эти объекты готовы предоставить свои площади под персональные или совместные выставки. Мы со своей стороны обещаем всяческое содействие новым проектам", - сказал представитель управления культуры.

Выставка "Усе разам-7" в выставочном зале на улице Советской в Бресте будет работать до 29 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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  В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась совместная выставка молодых художников региона "Усе разам-7",...
 
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