Врачи назвали тяжелые последствия коронавируса

По их словам, у вылечившиеся от заболевания пациентов могут наблюдаться ухудшение функций легких и удушье при быстрой ходьбе, пишет газета South China Morning Post.









Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что вывод о последствиях коронавируса основан на исследовании состояния около 12 выздоровевших пациентов. Двое или трое из них уже не могут делать то, что делали раньше, например, ходить без одышки. У девяти пациентов выявлены признаки, свидетельствующие о повреждении внутренних органов.





По всему миру заразились более 120 тысяч человек. Вакцина пока в разработке

Пациенты пройдут дальнейшее обследование, по итогам которого планируется определить, как сильно у них ослаблена легочная функция. Кроме того, предстоит выяснить, насколько долгосрочный эффект может оказать COVID-19 на легкие.









Специалист также посоветовал выздоровевшим от коронавируса людям выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием. По его словам, это поможет легким восстановиться.





Накануне, 13 марта, врач из Италии Франческа Кортелларо описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов. Чаще всего тяжелобольные просят дать им возможность перед кончиной поговорить со своими близкими. Также медик отметила, что пациенты пребывают в ясном уме и осознанно встречают смерть.







