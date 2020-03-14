Шесть стран постсоветского пространства «проглотили» идею президентского абсолютизма – российский политолог









«Эху Москвы» . «Если граждане отпускают – тогда он (президент – Прим.) уходит. Если нет – тогда есть варианты: операция «преемник», или что-то другое. Но если ему удалось задержаться, то, скорее всего, через некоторое время он будет принимать ровно такие поправки в Конституцию, которые устанавливают новую форму правления – президентский абсолютизм. Это проглатывают в одних странах и не проглатывают в других странах. Туркмения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Беларусь – вот это шесть стран, в которых это проглатывают», - сказал Рогов в интервью





Причем, продолжил эксперт, в некоторых странах общество пыталось отреагировать.





«У нас были революции «оранжевые» в Грузии, Украине, Киргизии, Молдове и Армении. И вот это пять стран, в которых нет персоналистского авторитаризма. Потому что общество в какой-то момент говорит «нет». У нас были попытки препятствовать таким сценариям авторитарным в Азербайджане в 2003 году, в Армении в 2008 году – но там был немножко другой сценарий, был сценарий «преемник», но пытались тоже, и не сумели ему воспрепятствовать. В Беларуси в 2011 году и в России в 2011 году. В этих четырех случаях у общества не получилось воспрепятствовать недемократическому сценарию перехода власти. И все, оно проиграло, а дальше уже накатанная дорожка», - отметил Рогов.