Источник материала: Виртуальный Брест

В стране продолжается традиционная патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси», посвященная Дню Конституции.





В торжественной обстановке 13 марта 2020 года на базе ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина» представителям молодого поколения Московского района были вручены первые паспорта.





Получение паспорта молодыми людьми символизирует начало нового этапа в их биографии. Это первый шаг во взрослую жизнь.

Ребятам всего 14 лет, а они уже достигли успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Ими по праву могут гордиться родители и школа. Как подчеркнул глава администрации Московского района А.А.Филанович, именно от такой креативной, инициативной, талантливой и мобильной молодежи зависит, какой будет наша страна в будущем.

Также слова поздравления с наступающим праздником – Днем Конституции – прозвучали от депутата Брестского областного Совета депутатов, начальника Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям – В.Г.Кулинича, начальника отдела по гражданству и миграции ОВД администрации Московского района г.Беста – Д.Т. Лыгановского, председателя совета Московской районной организации «Белая Русь» – В.В.Боровенко, председателя Совета ветеранов Московского района г.Бреста – Н.П.Леонова, первого секретаря Московского районного комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи г.Бреста – Чайчица М.В.