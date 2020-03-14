ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представителям молодого поколения Московского района были вручены первые паспорта

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В стране продолжается традиционная патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси», посвященная Дню Конституции.

Представителям молодого поколения Московского района были вручены первые паспорта

В торжественной обстановке 13 марта 2020 года на базе ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина» представителям молодого поколения Московского района были вручены первые паспорта.

Представителям молодого поколения Московского района были вручены первые паспорта

Получение паспорта молодыми людьми символизирует начало нового этапа в их биографии. Это первый шаг во взрослую жизнь.

Ребятам всего 14 лет, а они уже достигли успехов в учебе, спорте, общественной деятельности. Ими по праву могут гордиться родители и школа. Как подчеркнул глава администрации Московского района А.А.Филанович, именно от такой креативной, инициативной, талантливой и мобильной молодежи зависит, какой будет наша страна в будущем.

Также слова поздравления с наступающим праздником – Днем Конституции – прозвучали от депутата Брестского областного Совета депутатов, начальника Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям – В.Г.Кулинича, начальника отдела по гражданству и миграции ОВД администрации Московского района г.Беста – Д.Т. Лыгановского, председателя совета Московской районной организации «Белая Русь» – В.В.Боровенко, председателя Совета ветеранов Московского района г.Бреста – Н.П.Леонова, первого секретаря Московского районного комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи г.Бреста – Чайчица М.В.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В стране продолжается традиционная патриотическая акция «Мы – граждане Беларуси», посвященная Дню Конституции. В торжественной обстановке 13 марта 2020 года на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вести Вороновщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика