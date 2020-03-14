Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются

Источник материала: Аргументы и факты

Железнодорожная администрация Чехии уведомила о временной приостановке курсирования поездов №136/137 Прага–Брест–Прага, а также беспересадочных вагонов Москва–Прага–Москва, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезд № 136 в сообщении Прага–Брест отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Поезд № 137 в сообщении Брест–Прага отправлением из Бреста с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Беспересадочные вагоны в сообщении Москва–Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 отправлением из Москвы, с 13.03.2020 отменяются.

Беспересадочные вагоны в сообщении Прага–Москва курсирующие в составах поездов №136/656/96 отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяются.

Также отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск–Брест–Минск отправлением из Минска с 14.03.2020, из Бреста с 15.03.2020.