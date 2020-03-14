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Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются

14.03.2020 12:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются
Фото из открытых источников

Железнодорожная администрация Чехии уведомила о временной приостановке курсирования поездов №136/137 Прага–Брест–Прага, а также беспересадочных вагонов Москва–Прага–Москва, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезд № 136 в сообщении Прага–Брест отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Поезд № 137 в сообщении Брест–Прага отправлением из Бреста с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Беспересадочные вагоны в сообщении Москва–Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 отправлением из Москвы, с 13.03.2020 отменяются.

Беспересадочные вагоны в сообщении Прага–Москва курсирующие в составах поездов №136/656/96 отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяются.

Также отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск–Брест–Минск отправлением из Минска с 14.03.2020, из Бреста с 15.03.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются
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Теги: Брест, Минск
 
 
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